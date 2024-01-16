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Трамп начал выигрывать праймериз республиканцев: реакция МИД Украины

Дмитрий Кулеба заявил, что не хочет, чтобы Украина занимала видное место в американской предвыборной кампании

сегодня, 12:10 comments1253
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина "ничего не боится". Так в интервью каналу "ABC News" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал возможное возвращение 45-го президента США Дональда Трампа в Белый дом.

Трамп начал выигрывать праймериз республиканцев: реакция МИД Украины

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

При этом Дмитрий Кулеба отметил, что ему не хотелось бы, чтобы Украина занимала видное место в американской предвыборной кампании. 

"Я надеюсь, что Украина станет вопросом, который объединяет, а не разделяет", — высказался глава МИД Украины. 

Он добавил, что Киев "ничего не боится", отвечая на вопрос, беспокоит ли его перспектива возвращения Трампа.

"Украина не будет вмешиваться в выборы в США", — подчеркнул дипломат.

Согласно предварительным результатам голосования, Трамп лидирует среди претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии на первичных выборах в Айове после завершения подсчета почти в 50% округов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Вивек Рамасвами, бывший руководитель биотехнологической компании, мультимиллионер, снял свою кандидатуру от республиканцев на президентских выборах и поддержал Дональда Трампа.                                                   

Также издание "Комментарии" сообщало - свежий социологический опрос показывает, что вопрос границы с Мексикой и эмиграции стал критически важным для американцев. 45% опрошенных жителей США считают ситуацию на границе кризисом, а 30% называют ее очень серьезной. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса CBS News/YouGov.

Ранее "Комментарии" писали – что с рейтингом Байдена и удалось ли Трампу стать лидером накануне праймериз в США: опрос.




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Источник: https://abcnews.go.com/International/ukraines-foreign-minister-warns-time-running-pass-funding/story?id=106362605
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:46

Та такої паніки як у цій обрізаній корумпованій владі світ ще не бачив. Весь їх страх як у айсберга - ця паніка тільки верхівка. В Ростові місця вистачить? Зараз вже і у терористичному Ізраїлі сховатись не вийде там будуть всіх на війну до останнього юдейського нациста направляти.


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