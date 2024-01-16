Трамп начал выигрывать праймериз республиканцев: реакция МИД Украины

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Кравцев Сергей
Украина "ничего не боится". Так в интервью каналу "ABC News" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал возможное возвращение 45-го президента США Дональда Трампа в Белый дом.
Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
При этом Дмитрий Кулеба отметил, что ему не хотелось бы, чтобы Украина занимала видное место в американской предвыборной кампании.
Он добавил, что Киев "ничего не боится", отвечая на вопрос, беспокоит ли его перспектива возвращения Трампа.
Согласно предварительным результатам голосования, Трамп лидирует среди претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии на первичных выборах в Айове после завершения подсчета почти в 50% округов.
Читайте также на портале "Комментарии" — Вивек Рамасвами, бывший руководитель биотехнологической компании, мультимиллионер, снял свою кандидатуру от республиканцев на президентских выборах и поддержал Дональда Трампа.
Также издание "Комментарии" сообщало - свежий социологический опрос показывает, что вопрос границы с Мексикой и эмиграции стал критически важным для американцев. 45% опрошенных жителей США считают ситуацию на границе кризисом, а 30% называют ее очень серьезной. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса CBS News/YouGov.
Ранее "Комментарии" писали – что с рейтингом Байдена и удалось ли Трампу стать лидером накануне праймериз в США: опрос.
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Ігор
сегодня, 12:46
Та такої паніки як у цій обрізаній корумпованій владі світ ще не бачив. Весь їх страх як у айсберга - ця паніка тільки верхівка. В Ростові місця вистачить? Зараз вже і у терористичному Ізраїлі сховатись не вийде там будуть всіх на війну до останнього юдейського нациста направляти.