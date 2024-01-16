Трамп начал выигрывать праймериз республиканцев: реакция МИД Украины

Украина "ничего не боится". Так в интервью каналу "ABC News" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал возможное возвращение 45-го президента США Дональда Трампа в Белый дом.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

При этом Дмитрий Кулеба отметил, что ему не хотелось бы, чтобы Украина занимала видное место в американской предвыборной кампании.

"Я надеюсь, что Украина станет вопросом, который объединяет, а не разделяет", — высказался глава МИД Украины.

Он добавил, что Киев "ничего не боится", отвечая на вопрос, беспокоит ли его перспектива возвращения Трампа.

"Украина не будет вмешиваться в выборы в США", — подчеркнул дипломат.

Согласно предварительным результатам голосования, Трамп лидирует среди претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии на первичных выборах в Айове после завершения подсчета почти в 50% округов.

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