Трамп назвал единственное, что может остановить его на мировой арене

Президент США Дональд Трамп заявил, что его деятельность на мировой арене ограничивается его собственной моралью. По словам американского лидера, ему "не нужно международное право" для деятельности США в мире.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Во время интервью New York Times Трампа спросили по поводу вмешательства США в дела других государств, в том числе похищение лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, заявления о Гренландии, а также угрозы вторжением в другие страны, в частности в Колумбию. Как следствие американский президент получил вопрос, имеет ли Трамп какие-либо препятствия для своей власти на международной арене.

"Да, есть одно. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить, и это очень хорошо", — сказал Трамп.

Когда речь зашла о международном праве, президент США высказался еще резче. По его словам, он не считает его определяющим фактором в принятии решений.

"Мне не нужно международное право. Я не хочу причинять людям боли. Я не хочу убивать людей. Я завершил, помните это, я завершил восемь войн. Никто другой никогда этого не делал. Я завершил восемь войн и не получил Нобелевскую премию мира. Достаточно удивительно", — сказал Трамп.

Вместе с тем Трамп признал, что его администрация все же должна считаться с международным правом, хотя и предостерег, что все "зависит от определения международного права". По словам президента, именно военная мощь США является ключевым сдерживающим фактором России и Китая.

