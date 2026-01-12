logo

Трамп назвал единственное, что может остановить его на мировой арене
НОВОСТИ

Трамп назвал единственное, что может остановить его на мировой арене

Дональд Трамп заявил, что единственным ограничением его действий в мире есть собственная мораль, а не международное право.

12 января 2026, 13:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что его деятельность на мировой арене ограничивается его собственной моралью. По словам американского лидера, ему "не нужно международное право" для деятельности США в мире.

Трамп назвал единственное, что может остановить его на мировой арене

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Во время интервью New York Times Трампа спросили по поводу вмешательства США в дела других государств, в том числе похищение лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, заявления о Гренландии, а также угрозы вторжением в другие страны, в частности в Колумбию. Как следствие американский президент получил вопрос, имеет ли Трамп какие-либо препятствия для своей власти на международной арене.

"Да, есть одно. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить, и это очень хорошо", — сказал Трамп.

Когда речь зашла о международном праве, президент США высказался еще резче. По его словам, он не считает его определяющим фактором в принятии решений.

"Мне не нужно международное право. Я не хочу причинять людям боли. Я не хочу убивать людей. Я завершил, помните это, я завершил восемь войн. Никто другой никогда этого не делал. Я завершил восемь войн и не получил Нобелевскую премию мира. Достаточно удивительно", — сказал Трамп.

Вместе с тем Трамп признал, что его администрация все же должна считаться с международным правом, хотя и предостерег, что все "зависит от определения международного права". По словам президента, именно военная мощь США является ключевым сдерживающим фактором России и Китая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал об отсутствии у Зеленского карт, но назвал главный козырь.

Также "Комментарии" писали, что в Нобелевском комитете прямо сказали Трампу, сможет ли он получить премию мира.



Источник: https://www.nytimes.com/2026/01/11/us/politics/trump-interview-transcript.html
