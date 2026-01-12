Трамп назвал единственное, что может остановить его на мировой арене

Рубрики
Президент США Дональд Трамп заявил, что его деятельность на мировой арене ограничивается его собственной моралью. По словам американского лидера, ему "не нужно международное право" для деятельности США в мире.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Во время интервью New York Times Трампа спросили по поводу вмешательства США в дела других государств, в том числе похищение лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, заявления о Гренландии, а также угрозы вторжением в другие страны, в частности в Колумбию. Как следствие американский президент получил вопрос, имеет ли Трамп какие-либо препятствия для своей власти на международной арене.
Когда речь зашла о международном праве, президент США высказался еще резче. По его словам, он не считает его определяющим фактором в принятии решений.
Вместе с тем Трамп признал, что его администрация все же должна считаться с международным правом, хотя и предостерег, что все "зависит от определения международного права". По словам президента, именно военная мощь США является ключевым сдерживающим фактором России и Китая.
