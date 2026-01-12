Трамп назвав єдине, що може його зупинити на світовій арені

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявив, що його діяльність на світовій арені обмежується лише його власною мораллю. За словами американського лідера, йому "не потрібне міжнародне право" для діяльності США у світі.
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Під час інтерв’ю New York Times Трампа запитали щодо втручання США у справи інших держав, зокрема викрадення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, заяви про Гренландію, а також погрози вторгненням в інші країни, зокрема в Колумбію. Як наслідок американський президент отримав питання, чи має Трамп якісь перешкоди для своєї влади на міжнародній арені.
Коли мова зайшла про міжнародне право, президент США висловився ще різкіше. За його словами, він не вважає його визначальним чинником у прийнятті рішень.
Разом із тим Трамп визнав, що його адміністрація все ж має зважати на міжнародне право, хоча й застеріг, що усе "залежить від визначення міжнародного права". За словами президента, саме військова міць США є ключовим чинником стримування Росії та Китаю.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп розповів про відсутність у Зеленського карт, але назвав головний козир.
Також "Коментарі" писали, що у Нобелівському комітеті прямо сказали Трампу, чи зможе він отримати премію миру.