У Нобелівському комітеті прямо сказали Трампу, чи зможе він отримати премію миру

Норвезький Нобелівський комітет публічно спростував заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого "поділу" або передачі Нобелівської премії миру. Йдеться про нагороду, лауреаткою якої у 2025 році стала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо.

Трамп не може отримати Нобелівську премію миру від Мачадо. Фото з військових джерел

Як повідомляє The Washington Post, Трамп заявив, що готовий прийняти Нобелівську премію миру особисто від Мачадо під час її можливого візиту до США. За його словами, він чув, що лауреатка має намір передати йому нагороду, і назвав таку подію "великою честю".

Водночас сама Марія Коріна Мачадо підтвердила, що після оголошення результатів не спілкувалася з президентом США, однак зазначила, що готова "поділитися" символічним значенням премії. Вона наголосила, що дії Вашингтона відіграли важливу роль у політичних змінах у Венесуелі, а падіння режиму Ніколаса Мадуро назвала кроком до свободи, гідності та прав людини.

Однак у Норвезькому Нобелівському комітеті чітко окреслили межі можливого. Представники органу наголосили, що Нобелівська премія миру не може бути передана іншій людині.

"Після оголошення Нобелівської премії її не можна відкликати, ділити чи передавати іншим. Рішення остаточне і діє назавжди", — йдеться в заяві Нобелівського комітету.

Таким чином, попри політичні заяви та символічні жести, юридично Дональд Трамп не може ані отримати, ані розділити Нобелівську премію миру, присуджену іншій особі.

