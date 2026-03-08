Трамп назвал единственное условие наземной военной операции США против Ирана

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности проведения наземной военной операции против Ирана, однако подчеркнул, что такой сценарий возможен только при наличии "очень веской причины".

Американские солдаты. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту президентского самолета получил вопрос о потенциальном применении сухопутных войск США в войне против Ирана.

"Я даже не хочу говорить об этом сейчас. Не думаю, что это уместный вопрос – вы же знаете, что я на него не отвечу", – сказал сначала Трамп.

Однако дальше Трамп предположил, что такой сценарий теоретически возможен. По словам президента, США могут рассмотреть наземное вмешательство только в случае серьезной угрозы.

"Возможна ли она? Вероятно, по очень веской причине — это должна быть очень веская причина. Я бы сказал, что если бы мы когда-то такое сделали, они настолько разбиты, что не могут воевать "на земле"", — добавил Трамп.

Журналисты также спросили Трампа, может ли сухопутная операция быть связана с попыткой получить контроль над запасами обогащенного урана, накопленными Ираном. По его словам, использование наземных сил могло быть связано с обеспечением доступа к иранским ядерным объектам для обезвреживания потенциально опасных материалов. Однако Трамп подчеркнул, что пока такой вариант не стоит в повестке дня.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Одной из ключевых причин, которой американская администрация ранее объясняла возможность военного вмешательства, было стремление не допустить получения Ираном ядерного оружия.

