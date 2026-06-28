Трамп назвал главную угрозу для США за все 250 лет

Президент США Дональд Трамп, выступая перед религиозными консерваторами на ежегодной конференции коалиции "Вера и свобода" в Вашингтоне, назвал Демократическую партию самой большой угрозой для Соединенных Штатов за всю 250-летнюю историю страны.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время речи в отеле Washington Hilton обвинил руководство демократов в том, что оно якобы потеряло контроль над партией и уступило влияние левым политическим силам, которых американский лидер назвал "коммунистами".

"Они недостаточно умны или сильны, чтобы бороться с чумой, которая происходит прямо на ваших глазах… Они становятся коммунистической партией, а не социал-демократами. Они настоящие коммунисты", — сказал Трамп.

Позже президент США повторил свои слова в социальной сети Truth Social.

"Это не социал-демократы, это закоренелые коммунисты-безбожники. Это самая серьезная угроза нашей стране с момента ее основания 250 лет назад", — написал Трамп.

Трамп также заявил, что идеи коммунизма могут быть привлекательны для избирателей из-за обещаний бесплатных благ. По его словам, если бы он сам захотел, то мог бы стать "самым выдающимся коммунистом в истории", предлагая бесплатное жилье и питание. Однако Трамп добавил, что по его убеждению такая политика быстро привела бы к экономическому краху государства.

Как отмечает The Guardian, поводом для резких высказываний Трампа стали результаты праймериз Демократической партии в Нью-Йорке, где победили несколько кандидатов из прогрессивного крыла, которых поддержал политик Зоран Мамдани. Именно это он использовал в качестве аргумента в пользу утверждения, что демократы все больше смещаются влево. Кроме экономической критики президент США также обвинил политических оппонентов в попытках изменить традиционные американские ценности, заявив, что они ведут борьбу против христианства и поддерживают радикальные социальные инициативы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп отказывается от "духа Анкориджа" и плана РФ по Донбассу.

Также "Комментарии" писали, что Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением из-за возможного срыва перемирия.