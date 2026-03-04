Трамп назвал худший сценарий для США в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп очертил, какое развитие событий считает самым плохим для Вашингтона в войне против Ирана. По его словам, самым плохим вариантом будет ситуация, когда к власти в стране придет режим "ничем не лучше предшественника".

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что наибольшим риском может стать смена власти в Тегеране без реальных изменений для страны.

"Видимо, это и был бы худший сценарий: пройти через все это, а потом через пять лет понять, что вы привели к власти человека, который ничем не лучше. Поэтому я хотел бы увидеть там кого-то, кто действительно сможет вернуть все людям. В военном плане мы фактически их разгромили", — сказал Трамп.

На вопрос журналистов о возможной роли принца Резы Пахлави как будущего лидера Ирана Трамп ответил сдержанно. По его словам, в США не рассматривают этот вопрос активно и считают более вероятным сценарий, при котором новый лидер появится внутри страны.

"Некоторые люди его любят, но мы не задумывались над этим слишком много. Мне кажется, что кто-то внутри Ирана, возможно, был бы более подходящим кандидатом", — сказал Трамп.

Напомним, что 28 февраля США и Иран начали атаковать Иран. После ударов была ликвидирована значительная часть руководства страны, в том числе убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран атаковал соседние страны, в том числе имеющие на своей территории американские военные базы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Иране избрали нового верховного лидера.

Также "Комментарии" писали, что Трамп объяснил Конгрессу причины военной операции США против Ирана.



