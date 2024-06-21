Трамп назвал причину, почему началась война в Украине: какую ошибку допустил Байден

Действующий президент США Джо Байден никогда не должен был обещать Украине членства в НАТО. Своими обещаниями он фактически подставил Украину, дав повод для развязывание большой войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире подкаста All In сделал бывший глава Белого дома и претендент на кресло президента США от Республиканской партии Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я уже 20 лет слышу, что, если Украина пойдет в НАТО — это будет реальной проблемой для России. Я слышал это долгое время. Я думаю, что именно поэтому эта война началась", – заявил Дональд Трамп.

По его словам, Джо Байден постоянно говорил неправильные вещи, и одна из неправильных вещей – он сказал, что Украина войдет в НАТО.

"Когда я слышал, как он говорит, я думал: этот парень начнет войну", — отметил Дональд Трамп.

Бывший президент США в очередной раз заявил, что, если бы он оставался президентом США, полномасштабная война России не началась бы.

"Четыре года никто даже не говорил, что Россия пойдет на Украину. Этого бы никогда не произошло. Россия не собиралась нападать на Украину. Как только я ушел (из Белого дома), они начали выстраиваться у границ. И я подумал, что Путин, видимо – он хороший переговорщик – я думал, что он делает это с целью переговоров. Тогда неожиданно они напали... Байден говорил противоположное тому, что, я думаю, он должен был говорить. Вещи, которые он говорил и до сих пор говорит – они сумасшедшие", – сказал Трамп.

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