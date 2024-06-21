Трамп назвал причину, почему началась война в Украине: какую ошибку допустил Байден

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Кравцев Сергей
Действующий президент США Джо Байден никогда не должен был обещать Украине членства в НАТО. Своими обещаниями он фактически подставил Украину, дав повод для развязывание большой войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире подкаста All In сделал бывший глава Белого дома и претендент на кресло президента США от Республиканской партии Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
По его словам, Джо Байден постоянно говорил неправильные вещи, и одна из неправильных вещей – он сказал, что Украина войдет в НАТО.
Бывший президент США в очередной раз заявил, что, если бы он оставался президентом США, полномасштабная война России не началась бы.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Сенате США предложили признать Россию государством-спонсором терроризма из-за подписания соглашения о партнерстве между РФ и Северной Кореей и углубления военного сотрудничества. Об этом заявили сенаторы от обеих ведущих партий Конгресса США, представляя соответствующий законопроект.
Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп негативно высказался в адрес Украины: что в этот раз не понравилось экс-президенту.
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