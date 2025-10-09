Трамп назвав Росію жахливою: чи вірить ще, що може покласти край війні в Україні

Президент США Дональд Трамп не відкидає швидкого завершення війни України з Росією. Про це американський лідер сказав під час круглого столу у Білому домі.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Ми врегулювали сім воєн. Ми близькі до врегулювання восьмої. Я думаю, що ми врегулюємо ситуацію з Росією, яка жахлива", — сказав глава держави.

Тим часом, Дональд Трамп оголосив про підписання першого етапу мирного плану між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС, що, за його словами, передбачає швидке звільнення всіх заручників та відведення ізраїльських військ.

"Я з гордістю повідомляю, що Ізраїль та ХАМАС підписали перший етап нашого мирного плану. Це означає, що ВСІ заручники будуть звільнені дуже скоро, а Ізраїль відведе свої війська на узгоджену лінію, що стане першим кроком на шляху до міцного, тривалого та вічного світу", – зазначив американський лідер.

Дональд Трамп підкреслив, що до всіх сторін "ставитимуться справедливо", і подякував посередникам з Катару, Єгипту та Туреччини за їхню роль у досягненні "історичної та безпрецедентної події".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп заявив, що застосує додаткові санкції проти Росії "при необхідності", оскільки війна країни з Україною продовжує затягуватися. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву глава Білого дому зробив в інтерв'ю журналістам на борту Air Force One.

"Якщо я вважатиму, що Росія не укладе угоди або не зупинить кровопролиття... я скористаюся цим, якщо це буде необхідно", — сказав президент США.



