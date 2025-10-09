Трамп назвав Росію жахливою: чи вірить ще, що може покласти край війні в Україні

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп не відкидає швидкого завершення війни України з Росією. Про це американський лідер сказав під час круглого столу у Білому домі.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Тим часом, Дональд Трамп оголосив про підписання першого етапу мирного плану між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС, що, за його словами, передбачає швидке звільнення всіх заручників та відведення ізраїльських військ.
Дональд Трамп підкреслив, що до всіх сторін "ставитимуться справедливо", і подякував посередникам з Катару, Єгипту та Туреччини за їхню роль у досягненні "історичної та безпрецедентної події".
Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп заявив, що застосує додаткові санкції проти Росії "при необхідності", оскільки війна країни з Україною продовжує затягуватися. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву глава Білого дому зробив в інтерв'ю журналістам на борту Air Force One.