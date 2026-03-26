Трамп назвал "самого худшего президента США" в истории

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне подверг резкой критике своих предшественников-демократов. Американский лидер назвал Барака Обаму "ужасным" президентом, однако титул худшего президента США отдал другому демократу.

Президент США Дональд Трамп.

Трамп выступил почти с часовой речью на благотворительном ужине Национального республиканского комитета Конгресса в столице США. Мероприятие прошло на фоне снижения его рейтингов, поэтому политик активно призвал республиканцев консолидироваться перед предстоящими выборами.

Критикуя демократов, Трамп заявил, что они "ставят Америку на последнее место", тогда как Республиканская партия представляет интересы "трудолюбивых патриотов" и придерживается принципа "Америка превыше всего". Далее Трамп назвал Джо Байдена "худшим президентом США".

"Если вернуться к Обаме, то он был большим расколовщиком. Он разделил эту нацию. Он был ужасным президентом. Но самым худшим президентом в истории был Байден. Хотя Обама тоже был ужасным президентом", — сказал Трамп.

В то же время, результаты онлайн-рейтинга Ranker показывают другую картину общественного мнения. В этом опросе именно Дональд Трамп возглавил список худших президентов США. Барак Обама занял 10-е место, а Джо Байден – 14-е.

