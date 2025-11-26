Трамп назвал самую большую уступку России

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп в контексте стремления остановить российскую агрессию против Украины заявил, что главной уступкой, на которую пойдет страна-агрессор, будет то, что она просто прекратит воевать. Как передает портал "Комментарии", свое заявление американский лидер сделал на борту Air Force One.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
На вопрос о том, на какие возможные территориальные уступки может пойти Украина для мирного урегулирования, Трамп сказал, что Украина сейчас ведет переговоры, чтобы закончить войну.
Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп отреагировал на "слитый" разговоре Уиткоффа с россиянами.
Также издание "Комментарии" сообщало – утечка беспрецедентного телефонного разговора спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с высокопоставленным представителем Кремля вызвала серьезный резонанс и поставила под сомнение его профессиональную подготовку. Хотя вопросы о том, кто и зачем передал запись прессе, остаются открытыми, сам факт публикации разговора высветил слабые места в подходе американского переговорщика.
По данным The Telegraph, в беседе с Юрием Ушаковым, советником российского лидера по внешней политике, Уиткофф давал Кремлю рекомендации по тому, как вести диалог с Дональдом Трампом и как продвигать прерывистый мирный процесс. В частности, он советовал российской стороне быть более щедрой на комплименты в предстоящем разговоре с американским президентом, а также предложил рассмотреть вариант соглашения по Украине, напоминающего сделку, которая ранее привела к прекращению огня в Газе.