Трамп назвал самую большую уступку России

Президент США Дональд Трамп в контексте стремления остановить российскую агрессию против Украины заявил, что главной уступкой, на которую пойдет страна-агрессор, будет то, что она просто прекратит воевать. Как передает портал "Комментарии", свое заявление американский лидер сделал на борту Air Force One.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Их (россиян – ред.) главная уступка заключается в том, что они прекращают боевые действия и не захватывают больше земель", – отметил Дональд Трамп.

На вопрос о том, на какие возможные территориальные уступки может пойти Украина для мирного урегулирования, Трамп сказал, что Украина сейчас ведет переговоры, чтобы закончить войну.

"Если вы посмотрите на то, как все сейчас развивается, то все идет в одном направлении. Так что эта земля через несколько месяцев и так может оказаться у России. Так что же вы, хотите воевать и потерять еще 50-60 тысяч человек? Или вы хотите сделать что-то сейчас? В некоторых случаях земля идет и в обратном направлении. Они ведут переговоры, они хотят закончить это", – сказал президент США.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп отреагировал на "слитый" разговоре Уиткоффа с россиянами.

Также издание "Комментарии" сообщало – утечка беспрецедентного телефонного разговора спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с высокопоставленным представителем Кремля вызвала серьезный резонанс и поставила под сомнение его профессиональную подготовку. Хотя вопросы о том, кто и зачем передал запись прессе, остаются открытыми, сам факт публикации разговора высветил слабые места в подходе американского переговорщика.

По данным The Telegraph, в беседе с Юрием Ушаковым, советником российского лидера по внешней политике, Уиткофф давал Кремлю рекомендации по тому, как вести диалог с Дональдом Трампом и как продвигать прерывистый мирный процесс. В частности, он советовал российской стороне быть более щедрой на комплименты в предстоящем разговоре с американским президентом, а также предложил рассмотреть вариант соглашения по Украине, напоминающего сделку, которая ранее привела к прекращению огня в Газе.