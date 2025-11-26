Трамп назвав найбільшу поступку Росії

Президент США Дональд Трамп у контексті прагнення зупинити російську агресію проти України заявив, що головною поступкою, на яку піде країна-агресор, буде те, що вона просто припинить воювати. Як повідомляє портал "Коментарі", свою заяву американський лідер зробив на борту Air Force One.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Їх (росіян – ред.) головна поступка полягає в тому, що вони припиняють бойові дії та не захоплюють більше земель", – зазначив Дональд Трамп.

На питання, на які можливі територіальні поступки може піти Україна для мирного врегулювання, Трамп сказав, що Україна зараз веде переговори, щоб закінчити війну.

"Якщо ви подивитеся на те, як все зараз розвивається, то все йде в одному напрямку. Так що ця земля через кілька місяців і так може опинитися у Росії. Так що ж ви, хочете воювати і втратити ще 50-60 тисяч осіб? Або ви хочете зробити щось зараз? У деяких випадках земля йде і в зворотному напрямку. Вони ведуть переговори, вони хочуть закінчити це", – сказав Трамп.

Також видання "Коментарі" повідомляло – витік безпрецедентної телефонної розмови спецпосланника президента США Стіва Уіткоффа з високопоставленим представником Кремля викликав серйозний резонанс і поставив під сумнів його професійну підготовку. Хоча питання про те, хто і навіщо передав запис пресі, залишаються відкритими, сам факт публікації розмови висвітлив слабкі місця у підході американського переговорника.

За даними The Telegraph, у розмові з Юрієм Ушаковим, радником російського лідера із зовнішньої політики, Віткофф давав Кремлю рекомендації щодо того, як вести діалог з Дональдом Трампом і як просувати уривчастий мирний процес. Зокрема, він радив російській стороні бути щедрішою на компліменти у майбутній розмові з американським президентом, а також запропонував розглянути варіант угоди щодо України, що нагадує угоду, яка раніше призвела до припинення вогню в Газі.