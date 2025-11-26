Трамп назвав найбільшу поступку Росії

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп у контексті прагнення зупинити російську агресію проти України заявив, що головною поступкою, на яку піде країна-агресор, буде те, що вона просто припинить воювати. Як повідомляє портал "Коментарі", свою заяву американський лідер зробив на борту Air Force One.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
На питання, на які можливі територіальні поступки може піти Україна для мирного врегулювання, Трамп сказав, що Україна зараз веде переговори, щоб закінчити війну.
Також видання "Коментарі" повідомляло – витік безпрецедентної телефонної розмови спецпосланника президента США Стіва Уіткоффа з високопоставленим представником Кремля викликав серйозний резонанс і поставив під сумнів його професійну підготовку. Хоча питання про те, хто і навіщо передав запис пресі, залишаються відкритими, сам факт публікації розмови висвітлив слабкі місця у підході американського переговорника.
За даними The Telegraph, у розмові з Юрієм Ушаковим, радником російського лідера із зовнішньої політики, Віткофф давав Кремлю рекомендації щодо того, як вести діалог з Дональдом Трампом і як просувати уривчастий мирний процес. Зокрема, він радив російській стороні бути щедрішою на компліменти у майбутній розмові з американським президентом, а також запропонував розглянути варіант угоди щодо України, що нагадує угоду, яка раніше призвела до припинення вогню в Газі.