Трамп назвал следующего главного врага США, после "смерти Ирана"

Президент США Дональд Трамп сделал очередное резонансное заявление, назвав нового "главного врага" Соединенных Штатов после резких высказываний по Ирану. По словам лидера республиканцев, самым большим врагом США стала Демократическая партия.

Дональд Трамп в сообщении в соцсети Truth Social заявил, что после якобы "смерти Ирана" наибольшую угрозу для страны представляют внутренние политические оппоненты. В частности, Трамп подверг резкой критике Демократическую партию США, назвав ее "радикальной левой и некомпетентной".

"Теперь, после смерти Ирана, крупнейшим врагом Америки является Радикальная левая, крайне некомпетентная Демократическая партия! Спасибо за ваше внимание этому вопросу", — написал Трамп.

Незадолго до этого Трамп выдвинул жесткий ультиматум Ирану, призвав власти страны открыть для международного судоходства Ормузский пролив. По его словам, если этого не произойдет в течение 48 часов, Соединенные Штаты могут нанести удары по стратегической инфраструктуре, включая энергетические объекты.

На момент заявления не было никаких подтверждений о падении Ирана или кардинальных изменений в ситуации в стране. Кроме того, Министерство обороны США рассматривает возможность увеличения финансирования военной операции против Ирана на дополнительные 200 миллиардов долларов, что указывает на продолжение войны в регионе.

