Трамп назвав наступного головного ворога США, після "смерті Ірану"

Президент США Дональд Трамп зробив чергову резонансну заяву, назвавши нового "головного ворога" Сполучених Штатів після різких висловлювань щодо Ірану. За словами лідера республіканців, найбільшим ворогом США стала Демократична партія.

Дональд Трамп у дописі в соцмережі Truth Social заявив, що після нібито "смерті Ірану" найбільшу загрозу для країни становлять внутрішні політичні опоненти. Зокрема, Трамп різко розкритикував Демократичну партію США, назвавши її "радикальною лівою та некомпетентною".

"Тепер, після смерті Ірану, найбільшим ворогом Америки є Радикальна ліва, вкрай некомпетентна Демократична партія! Дякую за вашу увагу до цього питання", — написав Трамп.

Незадовго до цього Трамп висунув жорсткий ультиматум Ірану, закликавши владу країни відкрити для міжнародного судноплавства Ормузьку протоку. За його словами, якщо цього не станеться протягом 48 годин, Сполучені Штати можуть завдати ударів по стратегічній інфраструктурі, включно з енергетичними об’єктами.

На момент заяви не було жодних підтверджень про "падіння" Ірану чи кардинальних змін у ситуації в країні. Крім того, Міністерство оборони США розглядає можливість збільшення фінансування військової операції проти Ірану на додаткові 200 мільярдів доларів, що вказує на продовженні війни в регіоні.

