Трамп назвав своїх наступників: хто може стати новим президентом США
НОВИНИ

Трамп назвав своїх наступників: хто може стати новим президентом США

Дональд Трамп заявив, що вважає Джей Ді Венса та Марко Рубіо головними кандидатами у свої наступники.

5 лютого 2026, 10:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп уперше публічно окреслив коло політиків, яких розглядає як потенційних наступників на президентських виборах 2028 року. За його словами, віцепрезидент Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо є головними фігурами, які здатні очолити Республіканську партію після завершення його каденції.

Трамп назвав своїх наступників: хто може стати новим президентом США

Трамп назвав Рубіо та Венса своїми можливими наступниками. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп в інтерв’ю NBC News розповів фактично про своїх головних кандидатів у його наступники.

"Я думаю, комбінацію Джей Ді та Марко було б дуже важко перемогти, але у політиці ніколи не знаєш напевно", — зазначив Трамп.

Однак американський лідер наголосив, що до виборів ще кілька років, а в республіканців є "сильна лава кандидатів", тому він не хоче втручатися у внутрішньопартійну боротьбу або провокувати суперечки.

Водночас Трамп не приховував симпатій до обох політиків. Він охарактеризував Венса і Рубіо як "фантастичних", підкресливши їхній високий інтелект та ефективну роботу на нинішніх посадах. Говорячи про різницю між ними, президент зауважив, що один з них є дещо більш дипломатичним, не уточнивши, кого саме мав на увазі.

Окремо Трамп прокоментував чутки щодо можливого третього президентського терміну. За його словами, така ідея була б "цікавою", однак уникнув чіткої відповіді.

Зауважимо, що в США президент не має права балотуватися після двох термінів. Вибори президента в США заплановані на 2028 рік.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що сталося б у США у разі смерті Трампа з виборами. Хто одразу став би новим президентом.

Також "Коментарі" писали, що Трамп відреагував на рекордно низькі рейтинги. Що показують результати опитувань у США.



