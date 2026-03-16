Трамп не мог сдержать смех, когда услышал, что новый лидер Ирана может быть геем
НОВОСТИ

Трамп не мог сдержать смех, когда услышал, что новый лидер Ирана может быть геем

Стала известна реакция Трампа на информацию разведки о личной жизни нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

16 марта 2026, 16:40
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп был удивлен во время закрытого брифинга, когда услышал информацию от американской разведки о личной жизни нового верховного лидера Ирана. По данным СМИ, Трамп не сдержал смеха, когда услышал, что Хаменеи может быть геем.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как пишет издание New York Post со ссылкой на несколько источников, связанных с разведкой США и Белым домом, на брифинге с Трампом прозвучала информация, что новый иранский лидер Моджтаба Хаменеи может быть гомосексуалом. После этого Трамп не смог сдержать своего удивления и громко рассмеялся. Остальные присутствующие в комнате отреагировали подобным образом.

Источники настаивают на подлинности информации. В частности, один из информаторов указал, что она "получена из одного из наиболее защищенных источников, которые имеет правительство" и "тот факт, что это было поднято до самого высокого уровня, показывает, что есть определенная уверенность в этом".

Слухи о личной жизни Моджтабы Хаменеи периодически появлялись в СМИ и политических кругах, однако официального подтверждения им не было. В материалах журналистов отмечается, что эти предположения обсуждались в Иране еще раньше, особенно после гибели президента Эбрагима Раиси в 2024 году, когда вопрос преемства во власти стал предметом активных дискуссий.

Кроме того, CBS News указывало, что умерший Али Хаменеи предпочел другого преемника, частично из-за неуказанных "проблем" в "личной жизни" Моджтабы.

"Его отец и другие подозревали, что он гей, и это то, что люди распространяли, чтобы попытаться остановить его карьеру", — объяснил один из источников NY Post.

Тема сексуальной ориентации в Иране остается очень чувствительной. В стране гомосексуальные отношения официально запрещены законом и могут наказываться суровыми наказаниями, в том числе смертью. В Иране были примеры, когда некоторых геев повесили на строительном кране как предупреждение другим.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сделал первое заявление.

Также "Комментарии" писали, что Моджтаба Хаменеи после ранения мог быть тайно перевезен в Москву, где лечится в резиденции Путина.



Источник: https://nypost.com/2026/03/16/us-news/trump-briefed-that-irans-new-supreme-leader-mojtaba-khamenei-is-probably-gay/
