Трамп не міг стримати сміх, коли почув, що новий лідер Ірану може бути геєм

Президент США Дональд Трамп був здивований під час закритого брифінгу, коли почув інформацію від американської розвідки про особисте життя нового верховного лідера Ірану. За даними медіа, Трамп не стримав сміху, коли почув, що Хаменеї може бути геєм.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Як пише видання New York Post з посиланням на кілька джерел, пов’язаних із розвідкою США та Білим домом, що під час брифінгу з Трампом пролунала інформація, що новий іранський лідер Моджтаба Хаменеї може бути гомосексуалом. Як пише видання, після цього Трамп не зміг стримати свого здивування та голосно розсміявся. Інші присутні в кімнаті відреагували подібним чином.

Джерела наполягають на достовірності інформації. Зокрема один з інформаторів вказав, що вона "отримана з одного з найбільш захищених джерел, які має уряд" і "той факт, що це було піднято до найвищого рівня, показує, що є певна впевненість у цьому".

Чутки про особисте життя Моджтаби Хаменеї періодично з’являлися в медіа та політичних колах, однак офіційного підтвердження їм не було. У матеріалах журналістів зазначається, що ці припущення обговорювалися в Ірані ще раніше, особливо після загибелі президента Ебрагіма Раїсі у 2024 році, коли питання наступництва у владі стало предметом активних дискусій.

Крім того, CBS News вказувало, що померлий Алі Хаменеї віддав перевагу іншому наступнику, частково через невказані "проблеми" в "особистому житті" Моджтаби.

"Його батько та інші підозрювали, що він гей, і це те, що люди поширювали, щоб спробувати зупинити його кар'єру", — пояснило одне з джерел NY Post

Тема сексуальної орієнтації в Ірані залишається надзвичайно чутливою. У країні гомосексуальні стосунки офіційно заборонені законом і можуть каратися суворими покараннями, зокрема смертю. В Ірані були приклади, коли деяких геїв повісили на будівельному крані, як попередження іншим.

