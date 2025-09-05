Трамп не сдержал свое обещания по России, которое ранее дал европейцам: о чем речь

Несмотря на договоренности с европейскими лидерами, президент США Дональд Трамп не взял на себя четких обязательств по новым санкциям против России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Wall Street Journal".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники, Дональд Трамп отметил, что во время саммита "Коалиции решительных" в Париже 4 сентября обвинил европейские страны в закупке российской нефти, отмечая, что эти средства способствуют затягиванию войны России против Украины.

В то же время Дональд Трамп не объявил о новых санкциях со стороны США против страны-агрессора, хотя увеличил пошлины на импорт из Индии. Он также призвал европейские государства усилить экономическое давление на Китай из-за его поддержки России.

"Европа готова к этому, впервые с таким уровнем вовлеченности и интенсивности", — заявил президент Франции Макрон.

Ссылаясь на двух лиц, ознакомленных с обсуждениями, коалиция примерно разделена на три группы.

