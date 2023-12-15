Трамп не сможет инициировать выход из НАТО: какое решение принял Конгресс США

Президенты США теперь не смогут в одностороннем порядке принимать решения по выходу страны из НАТО. Конгресс США подтвердил свою поддержку НАТО. В прошлом альянс был предметом критики со стороны бывшего президента Дональда Трампа. Однако при президенте Джо Байдене значение НАТО возросло, особенно после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

США - НАТО. Фото: из открытых источников

"НАТО твердо стоит на ногах в ответ на войну российского диктатора Владимира Путина в Украине и растущие вызовы по всему миру. Закон подтверждает поддержку США этого важнейшего альянса, который основополагающий для нашей национальной безопасности. Он также посылает сильный сигнал авторитарным странам, что свободный мир остаётся единым", — заявил сенатор Тим Кейн.

Отмечается, что Джо Байден во время президентства укрепил НАТО, отправив больше войск в Европу, в качестве демонстрации силы против войны Путина, и расширив альянс за счёт Финляндии и Швеции.

Дональд Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, говорил о НАТО по-разному. Его защитники считают, что критика экс-президента вдохновила государства-члены альянса увеличить расходы на оборону, что облегчило бремя для США. Но критики Трампа считают, что его слова ослабляют НАТО. Они опасаются, что он откажется от обязательств США по пакту о взаимной обороне альянса или вовсе может выйти из альянса.

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Также издание "Комментарии" сообщало — как и было обусловлено на саммите НАТО в Вильнюсе, Украина может стать членом Североатлантического альянса (НАТО), но только после того, как США убедятся, что Киев вышел победителем в войне против Российской Федерации. Такое заявление на брифинге в Белом доме сделал президент США Джо Байден.



