Трамп неожиданно ответил на вопрос о подарке для Мелании в День святого Валентина

Президент США Дональд Трамп неожиданно уклонился от ответа на вопрос о подарке супруге Мелании в День святого Валентина. По словам американского лидера, вопрос о первой леди был "самым сложным" от журналистов.

Трамп и Мелания в День святого Валентина. Фото: Белый дом

Дональд Трамп, находясь на борту Air Force One, получил вопрос от журналистов, которые поинтересовались, сделал ли он что-то особенное для Мелании 14 февраля по случаю Дня святого Валентина. В частности, журналисты спросили, возможно ли он подарил цветы для первой леди на которой женат более 20 лет. Однако Трамп уклонился от ответа.

"Лучше я вам этого не скажу. До свидания всем", – сказал Трамп.

После этого президент США с посрамленной улыбкой добавил, что "это самый сложный вопрос" за день. Однако дальше Трамп упомянул о документальном фильме о Мелании, вышедшем в прокат 30 января 2026 года, и похвалил жену за "великолепную работу".

Трамп и Мелания познакомились в 1998 году во время Недели моды в Нью-Йорке. Они обручились в 2004-м, а уже 22 января 2005 года состоялась их свадьба в Палм-Бич более чем на 400 гостей.

В марте 2006 года у супругов родился сын Беррон, являющийся пятым официальным ребенком Трампа.

