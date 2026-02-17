logo

Трамп неожиданно ответил на вопрос о подарке для Мелании в День святого Валентина

Дональд Трамп назвал вопрос о подарке Мелании на День святого Валентина "самым сложным".

17 февраля 2026, 15:00
Президент США Дональд Трамп неожиданно уклонился от ответа на вопрос о подарке супруге Мелании в День святого Валентина. По словам американского лидера, вопрос о первой леди был "самым сложным" от журналистов.

Трамп неожиданно ответил на вопрос о подарке для Мелании в День святого Валентина

Трамп и Мелания в День святого Валентина. Фото: Белый дом

Дональд Трамп, находясь на борту Air Force One, получил вопрос от журналистов, которые поинтересовались, сделал ли он что-то особенное для Мелании 14 февраля по случаю Дня святого Валентина. В частности, журналисты спросили, возможно ли он подарил цветы для первой леди на которой женат более 20 лет. Однако Трамп уклонился от ответа.

"Лучше я вам этого не скажу. До свидания всем", – сказал Трамп.

После этого президент США с посрамленной улыбкой добавил, что "это самый сложный вопрос" за день. Однако дальше Трамп упомянул о документальном фильме о Мелании, вышедшем в прокат 30 января 2026 года, и похвалил жену за "великолепную работу".

Трамп и Мелания познакомились в 1998 году во время Недели моды в Нью-Йорке. Они обручились в 2004-м, а уже 22 января 2005 года состоялась их свадьба в Палм-Бич более чем на 400 гостей.

В марте 2006 года у супругов родился сын Беррон, являющийся пятым официальным ребенком Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что файлы Эпштейна раскрывают неожиданную информацию о знакомстве Трампа и Мелании. Как оказалось, официальная версия, продвигаемая президентской парой, может быть ошибочной.

Также "Комментарии" писали, что Трамп попал в конфуз на премьере фильма о Мелании. Президент США затруднился сказать откуда родом его жена и завуалированно говорил, что Мелания из "безопасной и очень хорошей страны".



Источник: https://ca.news.yahoo.com/trump-gives-painful-response-awkward-101425237.html
