Трамп неожиданно заявил, что больше не заглядывается на красивых женщин: какая причина

Президент США Дональд Трамп неожиданно заявил об изменении своего отношения к женщинам, объяснив это требованиями большой политики. Во время выступления в Северной Каролине 19 декабря он сказал, что больше не обращает внимания на внешность женщин, даже если они привлекательны, поскольку любой подобный комментарий может иметь фатальные политические последствия.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время выступления на митинге рассказал, что имеет эстетические взгляды, однако вынужден больше не упоминать о внешности, в том числе женщин. По словам президента США, это может создать условия для политического окончания карьеры.

"Я очень эстетичный человек, поверьте мне. Мне безразлично, как выглядит женщина. Раньше я говорил, что она красивая, а теперь мне безразлично. Со времен политики я больше никогда не вспоминаю о внешности. Самая красивая женщина может просто пройти мимо. Я даже больше не смотрю на нее, потому что в политике это знак смерти", — сказал Трамп.

Слова Трампа прозвучали на фоне многочисленных публичных инцидентов, свидетельствующих об обратном. Меньше чем за неделю до этого Трамп сравнил одну из женщин со своей дочерью Иванкой и попросил ее повернуться, чтобы это увидели присутствующие. Ранее он публично восхищался внешностью своей пресс-секретари Кэролайн Левитт, отдельно вспомнив ее "красивое лицо" и манеру говорить указав, что "губы как маленький пулемет и они не останавливаются".

В ноябре Трамп назвал журналистку "поросенком", когда она спросила его о файлах Эпштейна, а в июне он назвал репортершу в Овальном кабинете "красавицей", добавив, что такие слова могут "положить конец его политической карьере".

Подобные высказывания давно являются частью политического образа Трампа. Ранее он неоднократно комментировал внешность журналисток, используя пренебрежительные или сексуализированные формулировки, а также публично оскорблял политических оппонентов. В частности, во время кампании 2016 года он заявлял, что его соперница Хиллари Клинтон "не произвела впечатление", а комедиантку Рози О'Доннелл неоднократно называл "толстой" и "свиньей".

