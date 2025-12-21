logo_ukra

Головна Новини Світ США Трамп несподівано заявив, що більше не задивляється на красивих жінок: яка причина
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп несподівано заявив, що більше не задивляється на красивих жінок: яка причина

Дональд Трамп несподівано заявив, що більше не звертає уваги на зовнішність жінок

21 грудня 2025, 10:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп несподівано заявив про зміну свого ставлення до жінок, пояснивши це вимогами великої політики. Під час виступу в Північній Кароліні 19 грудня він сказав, що більше не звертає уваги на зовнішність жінок, навіть якщо вони є привабливими, оскільки будь-який подібний коментар може мати фатальні політичні наслідки.

Трамп несподівано заявив, що більше не задивляється на красивих жінок: яка причина

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час виступу на мітингу розповів, що має естетичні погляди, однак змушений більше не згадувати про зовнішність, зокрема жінок. За словами президента США, це може створити умови для політичного закінчення кар’єри.

"Я дуже естетична людина, повірте мені. Мені байдуже, як виглядає жінка. Раніше я казав, що вона красива, а тепер мені байдуже. З часів політики я більше ніколи не згадую про зовнішність. Найкрасивіша жінка може просто пройти повз. Я навіть більше не дивлюся на неї, бо в політиці це знак смерті", — сказав Трамп.

Слова Трампа пролунали на тлі численних публічних інцидентів, які свідчать про протилежне. Менш ніж за тиждень до цього Трамп порівняв одну з жінок зі своєю дочкою Іванкою і попросив її повернутися, аби це побачили присутні. Раніше він публічно захоплювався зовнішністю своєї прессекретарки Керолайн Левітт, окремо згадавши її "гарне обличчя" та манеру говорити вказавши, що "губи, як маленький кулемет і вони не зупиняються".

У листопаді Трамп назвав журналістку "поросям", коли вона запитала його про файли Епштейна, а у червні він назвав репортерку в Овальному кабінеті "красунею", додавши, що такі слова можуть "покласти край його політичній кар'єрі".

Подібні висловлювання давно є частиною політичного образу Трампа. Протягом років він неодноразово коментував зовнішність журналісток, використовуючи зневажливі або сексуалізовані формулювання, а також публічно ображав політичних опоненток. Зокрема, під час кампанії 2016 року він заявляв, що його суперниця Гілларі Клінтон "не справила враження", а комедіантку Розі О’Доннелл неодноразово називав "товстою" та "свинею".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про скандал у США. З сайту Мін'юсту без пояснень зникли фото Трампа у справі Епштейна.

Також "Коментарі" писали, що Лукашенко обізвав Трампа "бульдозером", а також назвав іншими словами Зеленського, Путіна, Сі та Кім Чен Ина.



Джерело: https://x.com/rapidresponse47
