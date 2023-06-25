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Трамп о ситуации в России: дальше может быть гораздо хуже

Дональд Трамп считает, что Китай может воспользоваться нестабильной ситуацией в России и захватить часть ее территорий.

сегодня, 09:25
Автор:
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Slava Kot
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Трамп о ситуации в России: дальше может быть гораздо хуже

Американский политик Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Китай может воспользоваться ситуацией с войной в Украине и захватить территорию России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.


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Американские кандидаты в президенты от Республиканской партии обсудили войну в Украине и ситуацию в России из-за бунта Пригожина против военного руководства РФ. Экспрезидент США Дональд Трамп считает, что события в России могут привести к худшим последствиям.

"В России большой беспорядок, но будьте осторожны от того, чего хотите. Дальше может быть гораздо хуже!", — пишет Трамп.

По словам Трампа, Китай может использовать нестабильную ситуацию в России и ее ослабление из-за войны в Украине, чтобы сдвинуть границы России и в конечном итоге "получить большие части безлюдной земли для своего гораздо большего населения".

Другой кандидат в президенты США Вивек Рамасвами назвал Россию "бумажным тигром". Это китайское изречение, которым указывают на что-то грозное на вид, однако совсем не страшное по своей сути.

"Идея о том, что у России есть такие возможности, как в Польше или других частях Западной Европы, выглядит все более абсурдной", — унижает военный потенциал РФ Рамасвами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о секретаре СНБО Украины, который считает, что президент Беларуси может быть причастен к мятежу Пригожина. Институт изучения войны указывает на пользу Лукашенко, которую могли принести его действия по остановке наступления вагнеровцев в России. Кроме того, это оказалось унизительным для Путина.

Также "Комментарии" писали, что аналитики ISW объяснили, почему Пригожин начал свой бунт.



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Источник: https://www.politico.com/news/2023/06/24/trump-vivek-ramaswamy-china-russia-00103541
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