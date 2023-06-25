Трамп о ситуации в России: дальше может быть гораздо хуже

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Slava Kot
Американский политик Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Китай может воспользоваться ситуацией с войной в Украине и захватить территорию России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.
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Американские кандидаты в президенты от Республиканской партии обсудили войну в Украине и ситуацию в России из-за бунта Пригожина против военного руководства РФ. Экспрезидент США Дональд Трамп считает, что события в России могут привести к худшим последствиям.
По словам Трампа, Китай может использовать нестабильную ситуацию в России и ее ослабление из-за войны в Украине, чтобы сдвинуть границы России и в конечном итоге "получить большие части безлюдной земли для своего гораздо большего населения".
Другой кандидат в президенты США Вивек Рамасвами назвал Россию "бумажным тигром". Это китайское изречение, которым указывают на что-то грозное на вид, однако совсем не страшное по своей сути.
Также "Комментарии" писали, что аналитики ISW объяснили, почему Пригожин начал свой бунт.
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