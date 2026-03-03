Трамп объяснил Конгрессу причины военной операции США против Ирана

Президент США Дональд Трамп 2 марта официально уведомил Конгресс о начале военной операции против Ирана, обосновав свои действия угрозами национальной безопасности. Письмо, обнародованное телеканалом Fox News, содержит пояснения американского президента правовых оснований и стратегических целей Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В документе Трамп пишет, что отвечает на критику "некоторых законодателей", считающих приказ начать войну против Ирана неконституционными без одобрения Конгресса. Трамп утверждает, что действовал в пределах своих конституционных полномочий как главнокомандующий и руководитель исполнительной власти. По его словам, решение было принято для "гарантирования национальной безопасности и интересов внешней политики США".

"Как я уже сообщал Конгрессу, Иран остается одним из самых больших, если не самым большим, государственным спонсором терроризма в мире. Его арсенал баллистических, крылатых, противокорабельных и других ракет представляет прямую угрозу и осуществляет атаки против сил Соединенных Штатов, коммерческих судов и гражданских", — говорится в заявлении Трампа.

Президент США настаивает, что его администрация неоднократно пыталась прибегнуть к дипломатическим переговорам, однако "злонамеренное" поведение Ирана стало "неприемлемым" и угрожало Соединенным Штатам. Также Трамп снова обвинил Тегеран в спонсировании терроризма и попытках получить ядерное оружие.

В конце президент США указал, что готов продолжать военные действия против Ирана пока Соединенные Штаты и их союзники не будут видеть угрозы от Тегерана.

" Вооруженные силы США остаются готовыми принять дальнейшие меры, если это будет необходимо и целесообразно, для противодействия дальнейшим угрозам и атакам на Соединенные Штаты или их союзников и партнеров, а также для обеспечения того, чтобы правительство Исламской Республики Иран перестало быть угрозой для Соединенных Штатов, их союзников и международного сообщества", — добавил Трамп.

