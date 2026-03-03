Трамп объяснил Конгрессу причины военной операции США против Ирана

Рубрики
Президент США Дональд Трамп 2 марта официально уведомил Конгресс о начале военной операции против Ирана, обосновав свои действия угрозами национальной безопасности. Письмо, обнародованное телеканалом Fox News, содержит пояснения американского президента правовых оснований и стратегических целей Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
В документе Трамп пишет, что отвечает на критику "некоторых законодателей", считающих приказ начать войну против Ирана неконституционными без одобрения Конгресса. Трамп утверждает, что действовал в пределах своих конституционных полномочий как главнокомандующий и руководитель исполнительной власти. По его словам, решение было принято для "гарантирования национальной безопасности и интересов внешней политики США".
Президент США настаивает, что его администрация неоднократно пыталась прибегнуть к дипломатическим переговорам, однако "злонамеренное" поведение Ирана стало "неприемлемым" и угрожало Соединенным Штатам. Также Трамп снова обвинил Тегеран в спонсировании терроризма и попытках получить ядерное оружие.
В конце президент США указал, что готов продолжать военные действия против Ирана пока Соединенные Штаты и их союзники не будут видеть угрозы от Тегерана.
