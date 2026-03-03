logo

Трамп объяснил Конгрессу причины военной операции США против Ирана
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп объяснил Конгрессу причины военной операции США против Ирана

Трамп объяснил Конгрессу США основания военной операции против Ирана.

3 марта 2026, 13:13
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп 2 марта официально уведомил Конгресс о начале военной операции против Ирана, обосновав свои действия угрозами национальной безопасности. Письмо, обнародованное телеканалом Fox News, содержит пояснения американского президента правовых оснований и стратегических целей Вашингтона.

Трамп объяснил Конгрессу причины военной операции США против Ирана

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В документе Трамп пишет, что отвечает на критику "некоторых законодателей", считающих приказ начать войну против Ирана неконституционными без одобрения Конгресса. Трамп утверждает, что действовал в пределах своих конституционных полномочий как главнокомандующий и руководитель исполнительной власти. По его словам, решение было принято для "гарантирования национальной безопасности и интересов внешней политики США".

"Как я уже сообщал Конгрессу, Иран остается одним из самых больших, если не самым большим, государственным спонсором терроризма в мире. Его арсенал баллистических, крылатых, противокорабельных и других ракет представляет прямую угрозу и осуществляет атаки против сил Соединенных Штатов, коммерческих судов и гражданских", — говорится в заявлении Трампа.

Президент США настаивает, что его администрация неоднократно пыталась прибегнуть к дипломатическим переговорам, однако "злонамеренное" поведение Ирана стало "неприемлемым" и угрожало Соединенным Штатам. Также Трамп снова обвинил Тегеран в спонсировании терроризма и попытках получить ядерное оружие.

В конце президент США указал, что готов продолжать военные действия против Ирана пока Соединенные Штаты и их союзники не будут видеть угрозы от Тегерана.

"Вооруженные силы США остаются готовыми принять дальнейшие меры, если это будет необходимо и целесообразно, для противодействия дальнейшим угрозам и атакам на Соединенные Штаты или их союзников и партнеров, а также для обеспечения того, чтобы правительство Исламской Республики Иран перестало быть угрозой для Соединенных Штатов, их союзников и международного сообщества", — добавил Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп с угрозами отреагировал на новые смерти американских солдат в войне с Ираном.

Также "Комментарии" писали, что Иран пригрозил странам Европы ультимативным предупреждением о войне.



Источник: https://www.foxnews.com/politics/trump-sends-official-notification-congress-strikes-against-iran
