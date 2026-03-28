Трамп пояснив, чому вирішив запозичити у Путіна термін «військова операція»

Як відомо, російська пропаганда усіляко намагається не називати війну в Україні війною. Пропагандисти використовують термін СВО, щоб виправдати свої дії. Президент США, розпочавши війну в Ірані, також вирішив замаскувати дії США під "військову операцію", відмовившись визнавати те, що відбувається війною.

У ході свого виступу під час конференції в Майамі Дональд Трамп пояснив, чому віддає перевагу терміну "військова операція" в Ірані, а не війна.

"Якщо це військова операція, мені не потрібні жодні схвалення. Якщо це війна, то треба отримувати схвалення конгресу. Тому я називаю це військовою операцією", – зазначив голова Білого дому.

Зазначимо, під час цього ж виступу Дональд Трамп заявив, що США допомагають НАТО, але Альянсу "не буде поруч", якщо щось трапиться.

"Я завжди казав, що ми їм допомагаємо, але вони ніколи не допоможуть нам. Якщо щось серйозне трапиться, я не думаю, що це станеться, але якщо щось трапиться, я гарантую вам, що їх не буде поруч", — зазначив глава Білого дому. Крім цього, Дональд Трамп подякував Саудівській Аравії за допомогу.

Відповідаючи на запитання репортера про те, чи дійсно Вашингтон розглядає можливість передачі частини коштів ППО та снарядів іншим союзникам замість Києва, Трамп заявив: "Ми робимо це постійно.



