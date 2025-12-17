Трамп странным образом объяснил, почему выбрал Виткоффа для переговоров по окончании войны в Украине

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему именно бизнесмена и риелтора Стива Уиткоффа он избрал своим специальным представителем для переговоров по прекращению войны России против Украины. По словам главы Белого дома, решающими стали не опыт в дипломатии или глубокие знания региона, а личные качества и умение заключать сложные соглашения.

Стив Виткофф. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время выступления в Белом доме прямо сказал, что Стив Виткофф имеет недостаточные знания о России и войне в Украине.

"Виткофф ничего не знал о странах, с которыми ему придется работать, в частности о России и ее границах", — Трамп.

По словам президента США, это не стало препятствием. Как объяснил Трамп, он выбрал Виткоффа за умение заключать сделки в бизнесе.

"Стив прекрасно заключает сделки. Но я заметил одну вещь в нем. У него была самая выдающаяся личность. Он был риелтором в Нью-Йорке. Есть у меня и другие ребята, умеющие заключать сделки, но перед соглашением нужно пройти настоящий ад", — добавил Трамп.

Напомним, что кандидатура спецпредставителя Трампа вызывает немало критики. В конце ноября агентство Bloomberg сообщило об утечке разговора Виткоффа с помощником Путина Юрием Ушаковым. Как оказалось, представитель Трампа давал российской стороне советы по поводу того, как эффективнее общаться с американским лидером в контексте войны в Украине.

После этого ряд западных журналистов и экспертов подвергли сомнению компетентность Виткоффа, отметив, что он до сих пор не до конца понимает настоящие требования Владимира Путина и логику Кремля.

