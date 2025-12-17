Трамп дивним чином пояснив, чому обрав Віткоффа для переговорів щодо закінчення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому саме бізнесмена та рієлтора Стіва Віткоффа він обрав своїм спеціальним представником для переговорів щодо припинення війни Росії проти України. За словами глави Білого дому, вирішальними стали не досвід у дипломатії чи глибокі знання регіону, а особисті якості та вміння укладати складні угоди.

Стів Віткофф. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час виступу у Білому домі прямо сказав, що Стів Віткофф має недостатні знання щодо Росії та війни в Україні.

"Віткофф нічого не знав про країни з якими йому доведеться працювати, зокрема про Росію та її кордони", — Трамп.

За словами президента США це не стало перешкодою. Як пояснив Трамп, він обрав Віткоффа за вміння укладати угоди в бізнесі.

"Стів чудово укладає угоди. Але я помітив одну річ у ньому. У нього була найвидатніша особистість. Він був рієлтором у Нью-Йорку. Є в мене й інші хлопці, що вміють укладати угоди, але перед угодою треба пройти справжнє пекло", — додав Трамп.

Нагадаємо, що кандидатура спецпредставник Трампа викликає чимало критики. Наприкінці листопада агентство Bloomberg повідомило про витік розмови Віткоффа з помічником Путіна Юрієм Ушаковим. Як виявилося, представник Трампа давав російській стороні поради щодо того, як ефективніше спілкуватися з американським лідером у контексті війни в Україні.

Після цього низка західних журналістів і експертів поставили під сумнів компетентність Віткоффа, зазначивши, що він досі не до кінця розуміє справжні вимоги Володимира Путіна та логіку Кремля.

