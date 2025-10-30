logo_ukra

Трамп пояснив раптовий наказ розпочати випробування ядерної зброї
НОВИНИ

Трамп пояснив раптовий наказ розпочати випробування ядерної зброї

Дональд Трамп заявив, що США не можуть просто спостерігати з боку, як низка країн проводять випробування ядерної зброї.

30 жовтня 2025, 08:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому він доручив Пентагону розпочати випробування ядерної зброї Сполучених Штатів Америки.

Трамп пояснив раптовий наказ розпочати випробування ядерної зброї

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Під час спілкування з представниками ЗМІ у Трампа поцікавилися, чому він написав відповідну посаду, і що спонукало його зробити це прямо перед зустріччю з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

У відповідь він сказав, що рішення пов'язане з тим, що інші країни проводять випробування ядерної зброї, а США – ні.

"Я не пов'язаний з іншими країнами, але, знаєте, вони всі проводять ядерні випробування. У нас ядерної зброї більше, ніж у будь-кого. Ми не проводимо випробувань. Ми зупинили їх багато років тому. Але якщо інші проводять, думаю, нам теж варто", — сказав Дональд Трамп.

На уточнююче питання, коли і де це буде, президент попросив не поспішати на події і чекати, адже про все буде оголошено публічно. США мають випробувальні полігони.

Варто зазначити, що раніше Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, що доручив Пентагону "негайно розпочати випробування ядерної зброї Штатів". Як повідомляє портал "Коментарі", про це американський лідер.

У посту Дональд Трамп зазначив, що "Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна", і що країна досягла цього, "включаючи повне оновлення та модернізацію існуючої зброї", під час її першого терміну президентства.

"Росія посідає друге місце, а Китай – віддалено третє, але вже через 5 років він вийде на перше місце. З огляду на програми випробувань інших країн я доручив Міністерству оборони розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах. Цей процес розпочнеться негайно", – зазначив голова Білого дому.

Читайте також на порталі "Коментарі" — неправильний сигнал Росії: через яке рішення Трампа обурені конгресмени США.




