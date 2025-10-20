Трамп объявил Индии серьезный ультиматум из-за покупки российской нефти: детали

Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление по поводу энергетической политики Индии, пригрозив стране "огромными налогами", если она не перестанет покупать нефть у России. Его слова раздались на фоне усилий Вашингтона усилить экономическое давление на Москву.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время своего выступления заявил, что лично разговаривал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По его словам, индийский лидер якобы пообещал прекратить импорт российской нефти.

"Я разговаривал с премьер-министром Индии Моди, и он сказал, что не будет покупать российскую нефть", – сказал Трамп.

Однако журналисты обратили внимание, что правительство Индии отрицает факт такого разговора. В ответ на это Трамп пригрозил, что если Индия настаивает на своей позиции, то "продолжит платить огромные пошлины". По мнению американского президента, "они не хотят этого делать".

Напомним, что 16 октября Трамп заявил, что Моди заверил его в намерении прекратить закупки российской нефти. На следующий день в Белом доме сообщили, что Индия якобы согласилась снизить импорт вдвое. Однако, по данным источников Reuters, индийские нефтеперерабатывающие компании уже сделали заказы на ноябрь и декабрь, включающие поставки из России.

США настаивают на сокращении мирового спроса на российские энергоносители, чтобы уменьшить поступление средств в бюджет РФ, финансирующий войну против Украины.

