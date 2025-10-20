logo

BTC/USD

111143

ETH/USD

4046.65

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп объявил Индии серьезный ультиматум из-за покупки российской нефти: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп объявил Индии серьезный ультиматум из-за покупки российской нефти: детали

Дональд Трамп пригрозил Индии огромными налогами, если она не перестанет покупать нефть из России.

20 октября 2025, 09:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление по поводу энергетической политики Индии, пригрозив стране "огромными налогами", если она не перестанет покупать нефть у России. Его слова раздались на фоне усилий Вашингтона усилить экономическое давление на Москву.

Трамп объявил Индии серьезный ультиматум из-за покупки российской нефти: детали

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время своего выступления заявил, что лично разговаривал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По его словам, индийский лидер якобы пообещал прекратить импорт российской нефти.

"Я разговаривал с премьер-министром Индии Моди, и он сказал, что не будет покупать российскую нефть", – сказал Трамп.

Однако журналисты обратили внимание, что правительство Индии отрицает факт такого разговора. В ответ на это Трамп пригрозил, что если Индия настаивает на своей позиции, то "продолжит платить огромные пошлины". По мнению американского президента, "они не хотят этого делать".

Напомним, что 16 октября Трамп заявил, что Моди заверил его в намерении прекратить закупки российской нефти. На следующий день в Белом доме сообщили, что Индия якобы согласилась снизить импорт вдвое. Однако, по данным источников Reuters, индийские нефтеперерабатывающие компании уже сделали заказы на ноябрь и декабрь, включающие поставки из России.

США настаивают на сокращении мирового спроса на российские энергоносители, чтобы уменьшить поступление средств в бюджет РФ, финансирующий войну против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп поставил Китай перед выбором: что придется решить Си Цзиньпину.

Также "Комментарии" писали о том, на чьей стороне Индия в войне РФ против Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/india/trump-vows-keep-massive-tariffs-india-until-russian-oil-imports-cease-2025-10-20/
Теги:

Новости

Все новости