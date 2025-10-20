Трамп оголосив Індії серйозний ультиматум через купівлю російської нафти: деталі

Президент США Дональд Трамп зробив різку заяву щодо енергетичної політики Індії, пригрозивши країні "величезними податками", якщо вона не припинить купувати нафту в Росії. Його слова пролунали на тлі зусиль Вашингтона посилити економічний тиск на Москву.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час свого виступу заявив, що особисто розмовляв з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. За його словами, індійський лідер нібито пообіцяв припинити імпорт російської нафти.

"Я розмовляв із прем’єр-міністром Індії Моді, і він сказав, що не буде купувати російську нафту", — сказав Трамп.

Проте журналісти звернули увагу, що уряд Індії заперечує факт такої розмови. У відповідь на це Трамп пригрозив, що якщо Індія наполягає на своїй позиції, то "продовжуватиме платити величезні мита". На думку американського президента, "вони не хочуть цього робити".

Нагадаємо, що 16 жовтня Трамп заявив, що Моді запевнив його у намірі припинити закупівлі російської нафти. Наступного дня у Білому домі повідомили, що Індія нібито погодилась зменшити імпорт удвічі. Проте, за даними джерел Reuters, індійські нафтопереробні компанії вже зробили замовлення на листопад і грудень, які включають постачання з Росії.

США наполягають на скороченні світового попиту на російські енергоносії, аби зменшити надходження коштів до бюджету РФ, який фінансує війну проти України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп поставив Китай перед вибором: що доведеться вирішити Сі Цзіньпіну.

Також "Коментарі" писали про те, на чиєму боці Індія у війні РФ проти України.