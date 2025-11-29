Трамп оголосив про "закриття неба" над Венесуелою: що відбувається

Президент США Дональд Трамп оголосив про "закриття" повітряного простору над Венесуелою. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації президента США у Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"До всіх авіакомпаній, пілотів, наркоторговців та торговців людьми, будь ласка, вважайте повітряний простір над і навколо Венесуели повністю закритим", — заявив президент США.

Варто зазначити, що "закриття неба, або "безполітна зона" над певною територією означає заборону будь-яких польотів над нею, включаючи військові літаки та гелікоптери.

У разі конфлікту Сполучених Штатів та Венесуели така заява Трампа може означати підготовку до проведення бойових операцій у небі американської країни.

перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов заявив, що Росія постачає озброєння Венесуелі і не виключив можливості передачі Каракасу комплексу "Орєшнік". Про це російський депутат сказав в інтерв'ю російським пропагандистам.

у Венесуелі розпочинається масова мобілізація військових, зброї та техніки у відповідь на нарощування американських військових кораблів та військ у Карибському морі.

Планується, що сухопутні війська, повітряні, військово-морські та резервні сили країни проведуть масштабні навчання. Про це пише CNN.

За словами міністра оборони Венесуели Падріно Лопеса, розгортання відбувається у відповідь на "імперіалістичну загрозу", яку становить нарощування сил США.

У навчаннях також візьме участь Боліваріанське ополчення. Це резервні сили, що складаються з цивільних осіб, створених ще колишнім президентом Уго Чавесом і названих на честь відомого революціонера Симона Болівара.



