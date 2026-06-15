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Трамп объявил о мирном соглашении с Ираном: детали о дате и месте подписания

Дональд Трамп заявил о завершении мирного соглашения между США и Ираном. Предусматривающие договоренности.

15 июня 2026, 07:40
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп объявил о завершении работы над мирным соглашением между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, официальное подписание документа об окончании войны между США и Ираном должно состояться 19 июня в Швейцарии, а одной из ключевых договоренностей станет возобновление судоходства через Ормузский пролив.

Трамп объявил о мирном соглашении с Ираном: детали о дате и месте подписания

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Заявление Трампа прозвучало после сообщений о достижении договоренностей между сторонами посредством ряда государств Ближнего Востока и Южной Азии. Американский президент сообщил в своей соцсети Truth Social, что процесс подготовки соглашения завершен, а Соединенные Штаты готовы отменить морские ограничения и обеспечить беспрепятственное движение судов в регионе.

"Этим я предоставляю полное разрешение на беспрепятственное открытие Ормузского пролива и одновременно санкционирую немедленное снятие морской блокады со стороны Соединенных Штатов. Суда всего мира, запускайте двигатели. Пусть нефть течет!", — заявил Трамп.

Ранее о достижении договоренностей сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. По его словам, церемония подписания мирного соглашения между США и Ираном намечена на 19 июня в Швейцарии. Политик поблагодарил Катара, Саудовскую Аравию и Турцию за дипломатическое содействие переговорному процессу между США и Ираном.

Согласно обнародованным деталям, документ об окончании войны в Иране предусматривает 60-дневное прекращение огня, возобновление безопасного судоходства в Ормузском проливе и начало нового раунда переговоров по иранской ядерной программе. Также стороны планируют обсудить возможное смягчение санкций против Ирана и вопросы размораживания части иранских активов при выполнении взятых обязательств.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп резко пригрозил Израилю из-за атак по Ирану.

Также "Комментарии" писали, что ранее Трамп заявлял о подписании мирного соглашения с Ираном на 14 июня. Однако в Тегеране опровергли заявления американского лидера.



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Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/116750587569914985
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