Трамп оголосив про мирну угоду з Іраном: деталі про дату та місце підписання

Президент США Дональд Трамп оголосив про завершення роботи над мирною угодою між Вашингтоном і Тегераном. За його словами, офіційне підписання документа про закінчення війни між США та Іраном має відбутися 19 червня у Швейцарії, а однією з ключових домовленостей стане відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Заява Трампа пролунала після повідомлень про досягнення домовленостей між сторонами за посередництва низки держав Близького Сходу та Південної Азії. Американський президент повідомив у своїй соцмережі Truth Social, що процес підготовки угоди завершено, а Сполучені Штати готові скасувати морські обмеження та забезпечити безперешкодний рух суден у регіоні.

"Цим я надаю повне дозвіл на безперешкодне відкриття Ормузької протоки та, одночасно, санкціоную негайне зняття морської блокади з боку Сполучених Штатів. Судна всього світу, запускайте двигуни. Нехай нафта тече!", — заявив Трамп.

Раніше про досягнення домовленостей повідомив прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф. За його словами, церемонія підписання мирної угоди між США та Іраном запланована на 19 червня у Швейцарії. Політик подякував Катару, Саудівській Аравії та Туреччині за дипломатичне сприяння переговорному процесу між США та Іраном.

Згідно з оприлюдненими деталями, документ про закінчення війни в Ірані передбачає 60-денне припинення вогню, відновлення безпечного судноплавства в Ормузькій протоці та початок нового раунду переговорів щодо іранської ядерної програми. Також сторони планують обговорити можливе пом’якшення санкцій проти Ірану та питання розмороження частини іранських активів за умови виконання взятих зобов’язань.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп різко пригрозив Ізраїлю через атаки по Ірану.

Також "Коментарі" писали, що раніше Трамп заявляв про підписання мирної угоди з Іраном на 14 червня. Однак у Тегерані спростували заяви американського лідера.