Трамп объявил окончательный ультиматум Ирану: что требует
Трамп объявил окончательный ультиматум Ирану: что требует

Трамп пригрозил Ирану ударами по электростанциям, если Тегеран не откроет Ормузский пролив.

22 марта 2026, 06:45
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести удары по энергетической инфраструктуре Ирана, если Тегеран не откроет для судоходства Ормузский пролив в течение ближайших 48 часов.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил ультиматум Ирану. Американский лидер дал Тегерану 48 часов на открытие Ормузского пролива. В случае отказа Ирана президент США пригрозил ударами по энергетическим объектам страны.

"Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью, без угрозы, в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их многочисленные электростанции, начиная с самой большой", — написал Трамп.

Ранее американский президент также утверждал, что США в Иране достигли своих военных целей гораздо быстрее, чем планировалось. В своем сообщении Трамп заявил, что иранское руководство якобы потеряло значительную часть военного потенциала.

"Их руководство уничтожено, их флот и военно-воздушные силы разрушены, у них нет никакой обороны, и они хотят заключить соглашение. Я – нет!", – утверждал Трамп.

Ормузский пролив является одним из важнейших энергетических коридоров мира. Через него проходит значительная часть глобального экспорта нефти. После ударов США и Израиля по Ирану Тегеран начал угрожать проходящим через него кораблям. Как следствие цены на нефть в мире резко выросли.

