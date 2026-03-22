Трамп объявил окончательный ультиматум Ирану: что требует

Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести удары по энергетической инфраструктуре Ирана, если Тегеран не откроет для судоходства Ормузский пролив в течение ближайших 48 часов.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объявил ультиматум Ирану. Американский лидер дал Тегерану 48 часов на открытие Ормузского пролива. В случае отказа Ирана президент США пригрозил ударами по энергетическим объектам страны.
Ранее американский президент также утверждал, что США в Иране достигли своих военных целей гораздо быстрее, чем планировалось. В своем сообщении Трамп заявил, что иранское руководство якобы потеряло значительную часть военного потенциала.
Ормузский пролив является одним из важнейших энергетических коридоров мира. Через него проходит значительная часть глобального экспорта нефти. После ударов США и Израиля по Ирану Тегеран начал угрожать проходящим через него кораблям. Как следствие цены на нефть в мире резко выросли.
