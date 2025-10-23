Трамп окончательно разочаровался Путиным: что стало переломным моментом

Долгое время президент США Дональд Трамп в самом деле верил, что ему удастся выстроить хорошие отношения с Россией, но телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 20 октября фактически развенчал все ожидания. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Axios", ссылаясь на слова одного из американских чиновников.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, чиновник сообщил, что разговор закончился без каких-либо результатов, но благодаря ему в команде Трампа наконец-то поняли, что россияне не намерены заключить соглашение о прекращении войны, поэтому нет смысла проводить встречу между Трампом и Путиным.

"Этот вывод подготовил почву для решения Трампа о введении новых санкций против России", — подчеркнули журналисты.

Авторы публикации напомнили, что 22 октября США впервые ввели санкции против России из-за войны против Украины с момента вступления Трампа в должность президента.

"В течение нескольких месяцев Трамп заявлял, что введение санкций против России подорвет его дипломатические усилия по прекращению войны. Это изменение свидетельствует о том, что он считает такой подход неудачным. Новые санкции были введены на следующий день после того, как Трамп отменил планы встречи с Путиным. Это свидетельствует об огромном разочаровании Трампа российским президентом", — констатировали в Axios.

Читайте также на портале "Комментарии" — санкции против возможности РФ продавать нефть и энергоресурсы значительно повлияют на экономику страны. Об этом пишет "The Wall Street Journal".

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на влияние новых санкций против российских нефтяных компаний, и надеется, что они заставят Владимира Путина вести себя более "разумно" и будут способствовать прекращению войны в Украине. Заявление Трампа прозвучало во время встречи в Белом доме с генсеком НАТО Марком Рютте.



