США Трамп окончательно разочаровался Путиным: что стало переломным моментом
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп окончательно разочаровался Путиным: что стало переломным моментом

Axios отмечает, что откровенный разговор Рубио с Лавровым все расставил на свои места

23 октября 2025, 12:09
Автор:
Кравцев Сергей

Долгое время президент США Дональд Трамп в самом деле верил, что ему удастся выстроить хорошие отношения с Россией, но телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 20 октября фактически развенчал все ожидания. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Axios", ссылаясь на слова одного из американских чиновников.

Трамп окончательно разочаровался Путиным: что стало переломным моментом

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, чиновник сообщил, что разговор закончился без каких-либо результатов, но благодаря ему в команде Трампа наконец-то поняли, что россияне не намерены заключить соглашение о прекращении войны, поэтому нет смысла проводить встречу между Трампом и Путиным.

"Этот вывод подготовил почву для решения Трампа о введении новых санкций против России", — подчеркнули журналисты.

Авторы публикации напомнили, что 22 октября США впервые ввели санкции против России из-за войны против Украины с момента вступления Трампа в должность президента.

"В течение нескольких месяцев Трамп заявлял, что введение санкций против России подорвет его дипломатические усилия по прекращению войны. Это изменение свидетельствует о том, что он считает такой подход неудачным. Новые санкции были введены на следующий день после того, как Трамп отменил планы встречи с Путиным. Это свидетельствует об огромном разочаровании Трампа российским президентом", — констатировали в Axios.

Читайте также на портале "Комментарии" — санкции против возможности РФ продавать нефть и энергоресурсы значительно повлияют на экономику страны. Об этом пишет "The Wall Street Journal".

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на влияние новых санкций против российских нефтяных компаний, и надеется, что они заставят Владимира Путина вести себя более "разумно" и будут способствовать прекращению войны в Украине. Заявление Трампа прозвучало во время встречи в Белом доме с генсеком НАТО Марком Рютте.




Источник: https://www.axios.com/2025/10/22/us-sanctions-russia-oil-trump-putin-ukraine-war
