Трамп остаточно розчарувався Путіним: що стало переломним моментом

Кравцев Сергей
Довгий час президент США Дональд Трамп вірив, що йому вдасться вибудувати добрі відносини з Росією, але телефонну розмову держсекретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим 20 жовтня фактично розвінчав усі очікування. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Axios", посилаючись на слова одного з американських чиновників.
Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел
ЗМІ зазначає, чиновник повідомив, що розмова закінчилася без жодних результатів, але завдяки йому в команді Трампа нарешті зрозуміли, що росіяни не мають наміру укласти угоду про припинення війни, тому немає сенсу проводити зустріч між Трампом і Путіним.
Автори публікації нагадали, що 22 жовтня США вперше запровадили санкції проти Росії через війну проти України з моменту вступу Трампа на посаду президента.
