Трамп остаточно розчарувався Путіним: що стало переломним моментом

Довгий час президент США Дональд Трамп вірив, що йому вдасться вибудувати добрі відносини з Росією, але телефонну розмову держсекретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим 20 жовтня фактично розвінчав усі очікування. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Axios", посилаючись на слова одного з американських чиновників.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, чиновник повідомив, що розмова закінчилася без жодних результатів, але завдяки йому в команді Трампа нарешті зрозуміли, що росіяни не мають наміру укласти угоду про припинення війни, тому немає сенсу проводити зустріч між Трампом і Путіним.

"Цей висновок підготував ґрунт для рішення Трампа про введення нових санкцій проти Росії", — наголосили журналісти.

Автори публікації нагадали, що 22 жовтня США вперше запровадили санкції проти Росії через війну проти України з моменту вступу Трампа на посаду президента.

"Протягом кількох місяців Трамп заявляв, що введення санкцій проти Росії підірве його дипломатичні зусилля з припинення війни. Ця зміна свідчить про те, що він вважає такий підхід невдалим. Нові санкції були введені на наступний день після того, як Трамп скасував плани зустрічі з Путіним. Це свідчить про величезне розчарування Трампа російським президентом", — додали в Axios.

