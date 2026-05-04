Главная Новости Мир США Трамп оконфузился из-за карт UNO: его высмеяли из-за ошибки
Трамп оконфузился из-за карт UNO: его высмеяли из-за ошибки

Трамп опубликовал карты по игре UNO и был высмеян.

4 мая 2026, 11:35
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп оконфузился и был высмеян в соцсетях после публикации мема, который должен был продемонстрировать его силу, но вызвал противоположный эффект. После публикации изображения американского лидера также высмеял Иран.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

2 мая Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение, где он держит шесть карт "Wild" с популярной игры UNO. Картинка была подписана текстом: "У меня есть все карты".

Идея сообщения Трампа должна была символизировать контроль и преимущество американского лидера. Однако в игре UNO игрок побеждает тогда, когда лишается всех карт, а не накапливает их. Таким образом, образ опубликованный Трампом скорее свидетельствовал о проигрыше, чем о доминировании.

После этого пользователи начали иронизировать над сообщением президента США. В частности, пользователи писали: "Он даже не понимает игры или как играть, но все равно всегда позирует с реквизитом и провозглашает себя победителем", а другой пошутил: "У него есть все карты, кроме пролива".

На ситуацию с картами Трампа отреагировал и Тегеран. Официальный аккаунт Генерального консульства Ирана в Хайдарабаде, опубликовав саркастическое изображение с картами "+4" и "пропуск хода" и словами: "да, у нас меньше карт".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о шоколадном конфузе в Белом доме. Мелания Трамп на ужин подала королю Чарльзу блюдо, которое он ненавидит.

Также "Комментарии" писали, что во время официальной встречи с королем Чарльзом III и королевой Камиллой камеры зафиксировали неуместный жест Дональда Трампа по поводу Мелании. Американский президент положил руку своей жене на ягодицы.



