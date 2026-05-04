Трамп оконфузився через карти з гри UNO: його висміяли через помилку
Трамп оконфузився через карти з гри UNO: його висміяли через помилку

Трамп опублікував карти з гри UNO та був висміяний.

4 травня 2026, 11:35
Президент США Дональд Трамп оконфузився та був висміяний у соцмережах після публікації мему, який мав продемонструвати його силу, але викликав протилежний ефект. Після публікації зображення американського лідера також висміяв Іран.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

2 травня Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social зображення, де він тримає шість карт "Wild" з популярної гри UNO. Картинка була підписана текстом: "У мене є всі карти".

Ідея допису Трампа мала символізувати контроль та перевагу американського лідера. Однак у грі UNO гравець перемагає тоді, коли позбавляється всіх карт, а не накопичує їх. Таким чином, образ опублікований Трампом, радше свідчив про програш, ніж про домінування.

Після цього користувачі почали іронізувати над дописом президента США. Зокрема користувачі писали: "Він навіть не розуміє гри чи як грати, але все одно завжди позує з реквізитом і проголошує себе переможцем", а інший пожартував: "У нього є всі карти, крім протоки".

На ситуацію з картами Трампа відреагував і Тегеран. Офіційний акаунт Генерального консульства Ірану в Хайдарабаді, опублікувавши саркастичне зображення з картами "+4" та "пропуск ходу" та словами: "так, у нас менше карт".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про шоколадний конфуз у Білому домі. Меланія Трамп на вечерю подала королю Чарльзу страву, яку він ненавидить.

Також "Коментарі" писали, що під час офіційної зустрічі з королем Чарльзом III та королевою Каміллою камери зафіксували недоречний жест Дональда Трампа щодо Меланії. Американський президент поклав руку своїй дружині на сідниці.



