Трамп оконфузился на встрече с королевскими супругами: кого хлопнул по ягодицам (ФОТО)

Государственный визит короля Великобритании Чарльза III и королевы Камиллы в США сопровождался не только официальными церемониями, но несколько курьезным моментом. Во время встречи у Белого дома камеры зафиксировали неоднозначный жест президента США Дональда Трампа по поводу первой леди Мелании Трамп.

Камилла, Чарльз, Дональд и Мелания Трамп. Фото: The Royal Family

Во время торжественного приема американский президент шел рядом с женой и британскими королевскими супругами. В какой-то момент Трамп пожимает руку королю Чарльзу, а затем неуклюже кладет руку на спину Мелании. Однако вскоре Трамп опускает руку и сжимает ягодицы первой леди.

Фото неоднозначного жеста президента США попали в сеть, где многие пользователи интерпретировали его как неуместный в столь формальной обстановке во время встречи с королем Британии.

Трамп хлопнул по ягодицам Меланию во время встречи с королем Чарльзом и королевой Камиллой. Фото: AP

Но на этом инциденты не закончились. Во время исполнения национальных гимнов на территории Белого дома звучали звуки молотковых сверл, неподалеку шли строительные работы. Несмотря на визит короля Чарльза, рабочие продолжали работу над бальным залом, который хочет построить Трамп.

Король Чарльз III и королева Камилла находятся в США с четырехдневным государственным визитом, который начался 27 апреля.

