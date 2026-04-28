Трамп оконфузився: що порушив президент США на зустрічі з королем Чарльзом

Зустріч президента США Дональда Трампа з королем Великої Британії Чарльзом III у Білому домі привернула увагу не лише політичним значенням, а й деталями поведінки лідерів. Після офіційного привітання експерти з етикету та мови тіла звернули увагу на жест американського президента, який назвали порушенням королівського протоколу.

Король Чарльз, королева Камілла, Дональд і Меланія Трамп. Фото: PA Wire

Чарльз III та королева Камілла прибули до Вашингтона з державним візитом, де їх зустрічали Дональд і Меланія Трамп. Під час церемонії президент США потиснув руку монарху, а перша леді тепло привітала королеву. Після офіційної частини, коли гості прямували до будівлі Білого дому, Трамп поплескав короля Чарльза по плечу. Саме цей момент вважається порушенням королівського протоколу. За неписаними правилами королівського етикету, фізичний контакт з членами британської монархії зазвичай не ініціюють сторонні особи.

Експертка з мови тіла Джуді Джеймс зазначила, що Трамп цього разу поводився стриманіше, ніж під час попередніх зустрічей з представниками королівської родини.

"Цей дотик до руки, коли вони зайшли, також виглядав як більш політичний жест. Це також був перший справжній жест "особливої" дружби з боку дещо стриманішого Трампа, ніж ті дуже ентузіастичні ритуали, які ми бачили під час їхньої останньої зустрічі", — зауважує Джеймс.

Водночас вона підкреслила, що сам король Чарльз III не виглядав збентеженим і сприйняв ситуацію спокійно.

"Чарльз завжди здавався більш розслабленим щодо цього, ніж його мати королева Єлизавета II, і жест Трампа був надзвичайно стриманим для Трампа. Просто легкий, обережний і досить ввічливий жест", — додала експертка з мови тіла.

Це не перший подібний інцидент Трампа з членами королівської родини. Під час візиту до Лондона у 2018 році президент США повернувся спиною до королеви Єлизавети та пройшов перед нею під час огляду військ. У вересні 2025 року, під час зустрічі з королем Чарльзом III, Трамп демонстративно схопив його за лікоть. Ці випадки вважаються порушенням королівського протоколу.

