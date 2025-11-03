Трамп опускает руки: что не заставит Путина закончить войну

Президент США Дональд Трамп вновь похвастался, что его метод помог прекратить восемь войн в мире,но он не действует с Россией и пока неизвестно, как можно прекратить войну в Украине. Об этом американский лидер рассказал в интервью "CBS News".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Рассуждая о том, с кем сложнее иметь дело – с российским диктатором Владимиром Путиным или с лидером КНР Си Цзиньпином, Трамп ответил, что к ним обоим надо относиться очень серьезно.

"С ними нельзя шутить. К ним нужно относиться очень серьезно. Это серьезные люди", — заявил он.

Также президент США на замечание о красной дорожке для Путина на Аляске отметил, что "расстилает красную дорожку для всех".

При этом Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что он "унаследовал" от Джо Байдена войну России против Украины, и что он положил конец восьми войнам в мире.

"Знаете, как я их прекратил? Во многих случаях, в 60% случаев, я говорил: "Если вы не прекратите, я введу пошлины для обеих ваших стран, и вы не сможете вести бизнес с Соединенными Штатами", — признался Дональд Трамп.

Но, по его словам, с Путиным этот метод не работает.

"Я действовал иначе, потому что мы не очень много ведем бизнеса с Россией, понимаете? Он не из тех, кто много покупает у нас. Думаю, он хочет прийти и торговать с нами, хочет заработать много денег для России, и я думаю, это замечательно", — сказал Трамп.

