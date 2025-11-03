Трамп опускает руки: что не заставит Путина закончить войну

Рубрики
Президент США Дональд Трамп вновь похвастался, что его метод помог прекратить восемь войн в мире,но он не действует с Россией и пока неизвестно, как можно прекратить войну в Украине. Об этом американский лидер рассказал в интервью "CBS News".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Рассуждая о том, с кем сложнее иметь дело – с российским диктатором Владимиром Путиным или с лидером КНР Си Цзиньпином, Трамп ответил, что к ним обоим надо относиться очень серьезно.
Также президент США на замечание о красной дорожке для Путина на Аляске отметил, что "расстилает красную дорожку для всех".
При этом Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что он "унаследовал" от Джо Байдена войну России против Украины, и что он положил конец восьми войнам в мире.
Но, по его словам, с Путиным этот метод не работает.
