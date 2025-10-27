Трамп пристыдил Путина после испытания ракеты "Буревестник"

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина об успешном испытании крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Американский лидер подверг сомнению значение этих испытаний и намекнул, что США имеют собственные мощные возможности сдерживания.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One Трамп прокомментировал заявление Путина об успешном испытании ракеты "Буревестник", которая находилась в воздухе около 15 часов и преодолела 14 000 км. По словам Трампа, у США достаточно мощных средств обороны, чтобы не уступать Москве в сфере стратегических вооружений.

"Они знают, что у нас есть атомная подлодка, самая большая в мире, прямо у их берега. Ей не обязательно лететь 14 000 км. Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними. Мы постоянно испытываем ракеты", — заявил Трамп.

Трамп также публично пристыдил Путина за затяжную войну в Украине. По его мнению, вместо демонстрации вооружений Кремлю следовало бы сосредоточиться на прекращении боевых действий в войне, которая уже длится почти четыре года.

"Я не думаю, что Путину уместно это говорить. Он должен завершить войну, войну, которая должна была длиться одну неделю, а длится уже четвертый год. Вот что он должен сделать вместо испытаний ракет", — добавил Трамп.

Заявление Путина о ракете "Буревестник" прозвучало на той же неделе, когда сорвался потенциальный саммит между ним и Трампом в Венгрии. Кроме того, администрация США объявила о новых санкциях против двух крупнейших нефтяных компаний России, что стало первыми серьезными санкциями при президентстве Трампа против РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин угрожает новой ядерной ракетой, которую называют "летучим Чернобылем".

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на срыв встречи Трампа и Путина.