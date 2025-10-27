Трамп пристыдил Путина после испытания ракеты "Буревестник"

Рубрики
Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина об успешном испытании крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Американский лидер подверг сомнению значение этих испытаний и намекнул, что США имеют собственные мощные возможности сдерживания.
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников
Во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One Трамп прокомментировал заявление Путина об успешном испытании ракеты "Буревестник", которая находилась в воздухе около 15 часов и преодолела 14 000 км. По словам Трампа, у США достаточно мощных средств обороны, чтобы не уступать Москве в сфере стратегических вооружений.
Трамп также публично пристыдил Путина за затяжную войну в Украине. По его мнению, вместо демонстрации вооружений Кремлю следовало бы сосредоточиться на прекращении боевых действий в войне, которая уже длится почти четыре года.
Заявление Путина о ракете "Буревестник" прозвучало на той же неделе, когда сорвался потенциальный саммит между ним и Трампом в Венгрии. Кроме того, администрация США объявила о новых санкциях против двух крупнейших нефтяных компаний России, что стало первыми серьезными санкциями при президентстве Трампа против РФ.
