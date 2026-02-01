Трамп отреагировал на новые документы по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что новая публикация Министерства юстиции по делу финансиста Джеффри Эпштейна, по его убеждению, "оправдывает" его и наносит удар по критикам. По словам американского лидера, он готов подать в суд на "сговорившихся" против него лиц.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One прокомментировал обнародованные около 3,5 млн. страниц файлов Эпштейна. По словам Трампа, он "слышал от очень важных людей", что документы якобы свидетельствуют о заговоре Эпштейна с журналистом и писателем Майклом Вольфом с целью нанести ему политический ущерб.

"Я сам этого не видел, но несколько очень важных людей сказали мне об этом. Так что это не только оправдывает меня, но и делает противоположное тому, на что надеялись люди, знаете, радикальные левые", – сказал Трамп.

Американский лидер также объявил о своем намерении подать в суд на Вольфа по этому поводу.

"Вольф, который является третьесортным писателем, сговаривался с Джеффри Эпштейном, чтобы нанести мне политический или иной ущерб, и это было четко и понятно. Так что мы, вероятно, подадим в суд на Вольфа по этому поводу... Может быть, на наследников Эпштейна, я думаю. Я не знаю. Но мы точно подадим в суд на Вольфа", — сказал Трамп.

Майкл Вольф – это автор нескольких резонансных и критических книг о Трампе, известных сенсационными описаниями внутренней работы его администрации. Ранее обнародованные материалы по делу Эпштейна показывали, что Вольф и Эпштейн обменивались длительной перепиской, в которой обсуждали Трампа.

В то же время в новых документах Минюста имя Дональда Трампа фигурирует более чем в 3200 файлах. Часть из них содержит неподтвержденные и в большинстве своем признанные недостоверными обвинения сексуального характера, в частности утверждение женщины о ее изнасиловании в 13-летнем возрасте. Впоследствии эти заявления были отозваны, а никакие судебные решения против Трампа по этим обвинениям не принимались.

