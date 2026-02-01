Трамп відреагував на нові документи у справі Епштейна

Президент США Дональд Трамп заявив, що нова публікація Міністерства юстиції у справі фінансиста Джеффрі Епштейна, на його переконання, "виправдовує" його та завдає удару по критиках. За словами американського лідера, він готовий подати до суду на осіб, які "змовилися" проти нього.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One прокоментував оприлюднення близько 3,5 млн сторінок файлів Епштейна. За словами Трампа, він "чув від дуже важливих людей", що документи нібито свідчать про змову Епштейна з журналістом і письменником Майклом Вольфом з метою завдати йому політичної шкоди.

"Я сам цього не бачив, але кілька дуже важливих людей сказали мені про це. Тож це не тільки виправдовує мене, але й робить протилежне тому, на що сподівалися люди, знаєте, радикальні ліві", – сказав Трамп.

Американський лідер також оголосив про свій намір подати до суду на Вольфа з цього приводу.

"Вольф, який є третьосортним письменником, змовлявся з Джеффрі Епштейном, щоб завдати мені політичної чи іншої шкоди, і це було чітко й зрозуміло. Тож ми, ймовірно, подамо до суду на Вольфа з цього приводу... Можливо, на спадкоємців Епштейна, я думаю. Я не знаю. Але ми точно подамо до суду на Вольфа", — сказав Трамп.

Майкл Вольф — це автор кількох резонансних і критичних книжок про Трампа, відомих сенсаційними описами внутрішньої роботи його адміністрації. Раніше оприлюднені матеріали у справі Епштейна показували, що Вольф і Епштейн обмінювалися тривалим листуванням, у якому обговорювали Трампа.

Водночас у нових документах Мін’юсту ім’я Дональда Трампа фігурує більш ніж у 3200 файлах. Частина з них містить непідтверджені та здебільшого визнані недостовірними звинувачення сексуального характеру, зокрема твердження жінки про її зґвалтування в 13-річному віці. Згодом ці заяви були відкликані, а жодних судових рішень проти Трампа за цими обвинуваченнями не ухвалювали.

