Трамп отреагировал на речь короля Чарльза об Украине
Трамп отреагировал на речь короля Чарльза об Украине

Дональд Трамп оценил выступление короля Чарльза III в Конгрессе США, где тот призвал Запад поддерживать Украину.

29 апреля 2026, 08:20
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп прокомментировал выступление короля Великобритании Чарльза III в Конгрессе, который упомянул о НАТО, терактах 11 сентября и поддержке Украины. По словам американского лидера, он "завидует" речи британского короля.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как пишет Politico, Дональд Трамп повернулся к королю Чарльзу и громко сказал, чтобы журналисты могли услышать его слова о выступлении британского монарха.

"Он произнес отличную речь. Я очень завидовал", — сказал Трамп.

В речи перед американскими законодателями король Чарльз III напомнил о терактах 11 сентября 2001 года и реакции союзников США. Он подчеркнул, что именно тогда НАТО впервые активировало статью 5 о коллективной обороне, а партнеры без колебаний приняли сторону Вашингтона.

Отдельное внимание привлек фрагмент выступления, в котором Чарльз III провел параллель между событиями 2001 года и нынешней войной в Украине. Король подчеркнул, что Западу сегодня нужна такая же решительность для поддержки украинцев и достижения справедливого и продолжительного мира. По мнению журналистов Politico, это косвенный сигнал Трампа и американским политикам по поводу потребности в поддержке Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что король Чарльз отмахнулся от Трампа из-за вопроса о российском диктаторе Владимире Путине и войне России против Украины.

Также "Комментарии" писали, что рейтинг Трампа изменился: какой результат показал последний опрос. Уровень поддержки президента США снизился до самой низкой отметки за все время его второго срока в Белом доме. Несмотря на это, большинство республиканцев по-прежнему поддерживает американского лидера.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.com/live-updates/2026/04/28/king-charles-washington-visit/trump-jealous-king-charles-speech-00897683
