Трамп отреагировал на речь короля Чарльза об Украине

Президент США Дональд Трамп прокомментировал выступление короля Великобритании Чарльза III в Конгрессе, который упомянул о НАТО, терактах 11 сентября и поддержке Украины. По словам американского лидера, он "завидует" речи британского короля.

Как пишет Politico, Дональд Трамп повернулся к королю Чарльзу и громко сказал, чтобы журналисты могли услышать его слова о выступлении британского монарха.

"Он произнес отличную речь. Я очень завидовал", — сказал Трамп.

В речи перед американскими законодателями король Чарльз III напомнил о терактах 11 сентября 2001 года и реакции союзников США. Он подчеркнул, что именно тогда НАТО впервые активировало статью 5 о коллективной обороне, а партнеры без колебаний приняли сторону Вашингтона.

Отдельное внимание привлек фрагмент выступления, в котором Чарльз III провел параллель между событиями 2001 года и нынешней войной в Украине. Король подчеркнул, что Западу сегодня нужна такая же решительность для поддержки украинцев и достижения справедливого и продолжительного мира. По мнению журналистов Politico, это косвенный сигнал Трампа и американским политикам по поводу потребности в поддержке Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что король Чарльз отмахнулся от Трампа из-за вопроса о российском диктаторе Владимире Путине и войне России против Украины.

Также "Комментарии" писали, что рейтинг Трампа изменился: какой результат показал последний опрос. Уровень поддержки президента США снизился до самой низкой отметки за все время его второго срока в Белом доме. Несмотря на это, большинство республиканцев по-прежнему поддерживает американского лидера.