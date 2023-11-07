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Трамп ответил на приглашение Зеленского посетить Украину

Трамп отклонил приглашение Зеленского посетить Украину, но назвал причину

сегодня, 07:30
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Кравцев Сергей
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Бывший президент США Дональд Трамп отказался приехать в Украину после приглашения президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на интервью Трампа для Newsmax.

Трамп ответил на приглашение Зеленского посетить Украину

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я с большим уважением отношусь к президенту Зеленскому, но считаю, что в данный момент было бы неуместно ехать в Украину", — высказался Дональд Трамп.


Бывший глава Белого дома добавил, что Администрация президента США Джо Байдена сейчас "ведет дело" с Зеленским, и поэтому он не хотел бы создавать "конфликт интересов".                                                                                                         

Отметим, ранее глава украинского государства Владимир Зеленский выступил с публичным предложением к экс-главе Белого дома Дональду Трампу, который обещал в случае избрания президентом США завершить войну между Россией и Украиной за 24 часа, приехать в Украину, чтобы убедиться в том, что он отшибается, когда считает, что с Путиным еще можно о чем-то договориться.

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Также издание "Комментарии" сообщало – 45-й президент США Дональд Трамп продолжает нагнетать страсти вокруг войны России против Украины. По словам Трампа, будь он президентом, Путин бы не вторгся в нашу страну, а теперь российский президент якобы имеет возможность захватить всю Украину. О чём говорят подобные заявления? Какое будущее, скорее всего, ожидает Трампа? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.newsmax.com/newsfront/volodymyr-zelenskyy-donald-trump-war/2023/11/05/id/1141054/
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