Трамп отвлекся на нижнее белье Мелании во время выступления об экономике США



















Президент США Дональд Трамп во время митинга 19 декабря в городе Роки-Маунт в Северной Каролине должен был сосредоточиться на экономической тематике. Однако значительная часть его выступления вышла за пределы заявленной темы и привлекла внимание к личной жизни первой леди Мелании Трамп.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как сообщает CNN, во время выступления Трамп в подробностях рассказал об организации шкафа с нижним бельем жены. Он связал эту тему с обыском в имении Мар-а-Лаго, которое ФБР провело в 2022 году.

"Они залезли в шкаф моей жены, они осмотрели ее ящики. Она очень щепетильный человек. Ее белье, которое иногда называют трусиками, было идеально сложено и упаковано. Она просто идеальная. Я думаю, что она их отпаривает", — сказал Трамп.

Несмотря на многочисленные отступления, Трамп все же затрагивал экономические темы. Он положительно оценил последний отчет, подтверждающий замедление инфляции, и вспомнил свое решение о снижении цен на отдельные лекарственные препараты. Рост безработицы Трамп объяснил сокращением государственного аппарата и назвал это достижением.

Выступление Трампа длилось около 90 минут. На митинге сторонники президента держали плакаты с надписями "Низкие цены" и "Высокие зарплаты", однако это не помешало Трампу неоднократно отклоняться от экономических тем. Во время речи он также вспомнил соперницу Хиллари Клинтон, имитировал французский акцент высмеивая Эмманюэля Макрона, критиковал медиа и республиканку Марджори Тейлор Грин, назвав ее "Марджори Предательница Браун".

