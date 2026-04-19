Трамп озвучил новый ультиматум: пригрозил окончательно покончить с Ираном

Slava Kot
Президент США Дональд Трамп сделал новое резкое заявление к Ирану. Американский лидер объявил о возможных переговорах между Вашингтоном и Тегераном и пригрозил масштабными ударами по Ирану в случае провала договоренностей.
Дональд Трамп на собственной платформе Truth Social опубликовал сообщение о возможном соглашении с Ираном. По словам президента США, представители американской стороны отправляются в Исламабад для переговоров, которые должны пройти 20 апреля.
Президент США также обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня после инцидента в Ормузском проливе.
Официального ответа Ирана на новый ультиматум пока не последовало. Трамп уже не в первый раз грозит Ирану выдвигая дедлайны относительно новых атак.
