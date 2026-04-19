Трамп озвучил новый ультиматум: пригрозил окончательно покончить с Ираном

Президент США Дональд Трамп сделал новое резкое заявление к Ирану. Американский лидер объявил о возможных переговорах между Вашингтоном и Тегераном и пригрозил масштабными ударами по Ирану в случае провала договоренностей.

Дональд Трамп на собственной платформе Truth Social опубликовал сообщение о возможном соглашении с Ираном. По словам президента США, представители американской стороны отправляются в Исламабад для переговоров, которые должны пройти 20 апреля.

"Мы предлагаем очень справедливое и разумное соглашение, и я надеюсь, что они его примут, потому что если нет, Соединенные Штаты уничтожат каждую электростанцию и каждый мост в Иране. Они упадут быстро, они упадут легко, и если они не примут соглашение, мне будет честью сделать то, что должно быть сделано, что должно было быть сделано Ирану другими президентами в течение последних 47 лет. Пора покончить с иранской машиной смерти!", — сказал Трамп.

Президент США также обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня после инцидента в Ормузском проливе.

"Вчера Иран решил открыть огонь в Ормузском проливе — это грубое нарушение нашего соглашения о прекращении огня! Иран недавно объявил, что закрывает пролив, что странно, поскольку наша блокада уже его закрыла. Они помогают нам, даже не зная об этом, и именно они теряют из-за закрытого прохода 500 миллионов. многие суда сейчас направляются в США, Техас, Луизиану и Аляску, чтобы загрузиться", — пишет Трамп.

Официального ответа Ирана на новый ультиматум пока не последовало. Трамп уже не в первый раз грозит Ирану выдвигая дедлайны относительно новых атак.

