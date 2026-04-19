Трамп озвучив новий ультиматум: пригрозив остаточно покінчити з Іраном

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп зробив нову різку заяву щодо Ірану. Американський лідер оголосив про можливі переговори між Вашингтоном і Тегераном та водночас пригрозив масштабними ударами по Ірану у разі провалу домовленостей.
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Дональд Трамп на власній платформі Truth Social опублікував допис щодо можливої угоди з Іраном. За словами президента США, представники американської сторони вирушають до Ісламабаду для переговорів, які мають відбутися 20 квітня.
Президент США також звинуватив Іран у порушенні режиму припинення вогню після інциденту в Ормузькій протоці.
Офіційної відповіді Ірану на новий ультиматум поки не було. Трамп вже не вперше погрожує Ірану висуваючи дедлайни щодо нових атак.
