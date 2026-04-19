Трамп озвучив новий ультиматум: пригрозив остаточно покінчити з Іраном

Президент США Дональд Трамп зробив нову різку заяву щодо Ірану. Американський лідер оголосив про можливі переговори між Вашингтоном і Тегераном та водночас пригрозив масштабними ударами по Ірану у разі провалу домовленостей.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп на власній платформі Truth Social опублікував допис щодо можливої угоди з Іраном. За словами президента США, представники американської сторони вирушають до Ісламабаду для переговорів, які мають відбутися 20 квітня.

"Ми пропонуємо дуже справедливу та розумну угоду, і я сподіваюся, що вони її приймуть, бо якщо ні, Сполучені Штати знищать кожну електростанцію та кожен міст в Ірані. Вони впадуть швидко, вони впадуть легко, і якщо вони не приймуть угоду, для мене буде честю зробити те, що має бути зроблено, що мало бути зроблено Ірану іншими президентами протягом останніх 47 років. Настав час покінчити з іранською машиною смерті!", — сказав Трамп.

Президент США також звинуватив Іран у порушенні режиму припинення вогню після інциденту в Ормузькій протоці.

"Вчора Іран вирішив відкрити вогонь у Ормузькій протоці — це грубе порушення нашої угоди про припинення вогню! Іран нещодавно оголосив, що закриває протоку, що дивно, оскільки наша блокада вже її закрила. Вони допомагають нам, навіть не знаючи про це, і саме вони втрачають через закритий прохід 500 мільйонів доларів на день! Сполучені Штати нічого не втрачають. Насправді, багато суден зараз прямують до США, Техасу, Луїзіани та Аляски, щоб завантажитися", — пише Трамп.

Офіційної відповіді Ірану на новий ультиматум поки не було. Трамп вже не вперше погрожує Ірану висуваючи дедлайни щодо нових атак.

