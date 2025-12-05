Президент США Дональд Трамп считает, что в конце концов война в Украине с РФ будет урегулирована. По его словам, Штаты упорно работают в этом направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом президент заявил на праздничной церемонии включения огней на рождественской елке в Вашингтоне.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Американский лидер в очередной раз акцентировал, что США уже много раз урегулировали мировые конфликты и войны. В связи с этим, он считает, что удастся и на этот раз, в случае с Украиной.

"И мы устанавливаем мир по всему миру, регулируя войны на уровнях, которых раньше никто не видел — таких уровней может быть до восьми. Мы ищем еще один вариант урегулирования между Россией и Украиной, если это возможно. И я считаю, что в конце концов мы достигнем этого", — заявил Трамп.

Он также акцентировал, что в Украине на войне умирают тысячи и десятки тысяч солдат, что необходимо срочно остановить. Штаты, как говорит президент США, упорно работают над этим вопросом.

"На прошлой неделе за месяц погибло 8 тысяч солдат. Они напрасно потеряли 27 тысяч военных. Это нужно остановить. Мы очень упорно работаем над этим", — подытожил президент США.

Читайте также на портале "Комментарии" — вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал самым большим разочарованием за время пребывания в должности неудачу в заключении соглашения о прекращении войны России против Украины, но говорит, что "остается оптимистом" и видит "значительный прогресс" в этом вопросе. Как передает портал "Комментарии", свое заявление вице-президент сделал в интервью "NBS News".

Также издание "Комментарии" сообщало – США не смогут завершить войну в Украине: причина не в позиции РФ.



