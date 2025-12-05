Трамп озвучил оптимистичное заявление по войне в Украине

Рубрики
Президент США Дональд Трамп считает, что в конце концов война в Украине с РФ будет урегулирована. По его словам, Штаты упорно работают в этом направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом президент заявил на праздничной церемонии включения огней на рождественской елке в Вашингтоне.
Американский лидер в очередной раз акцентировал, что США уже много раз урегулировали мировые конфликты и войны. В связи с этим, он считает, что удастся и на этот раз, в случае с Украиной.
Он также акцентировал, что в Украине на войне умирают тысячи и десятки тысяч солдат, что необходимо срочно остановить. Штаты, как говорит президент США, упорно работают над этим вопросом.
